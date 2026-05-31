দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলা: হিজবুল্লাহর পাল্টা জবাব

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): দক্ষিণ বৈরুতের শুইফাত এলাকার একটি আবাসিক ভবনে ইসরায়েলি বিমান হামলায় একজন নারী ও দুই শিশুসহ তিনজন শহীদ হয়েছেন।
এছাড়া শুইফাত এলাকার একটি আবাসিক ভবনে ইসরায়েলি বিমান হামলায় তিন শিশু ও পাঁচ নারীসহ আরও ১৫ জন আহত হয়েছেন। সিডন অঞ্চলের আদলন শহরে একটি গাড়িতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় দুই শিশু, তাদের মা ও বাবাসহ ৬ জন শহীদ হয়েছেন।
এছাড়াও, লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, টায়ার অঞ্চলের আল-বাস এলাকায় হামলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে তিনজনে দাঁড়িয়েছে এবং আহত হয়েছেন ৩৭ জন, যাদের মধ্যে আটজন শিশু ও ১৩ জন নারী।
আল-আখবার সংবাদ সংস্থা লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ২ মার্চ থেকে লেবাননের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি আগ্রাসনে শহীদদের সংখ্যা ৩,৩২৪ জনে পৌঁছেছে এবং আহতের সংখ্যা ১০,২২৭ জনে দাঁড়িয়েছে।
দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হিজবুল্লাহর অভিযান
হিজবুল্লাহর দেওয়া বিবৃতি অনুসারে, লেবাননের ইসলামী প্রতিরোধ বাহিনীর যোদ্ধারা ইসরায়েলের আগ্রাসনের জবাবে আল-মালিকিয়্যা ঘাঁটিতে ইসরায়েলি সৈন্যদের একটি সমাবেশে আত্মঘাতী ড্রোন হামলা চালিয়েছে। হিজবুল্লাহ আরও জানিয়েছে, দক্ষিণ লেবাননের আল-উদাইসা শহরে ইসরায়েলি সৈন্যদের আরেকটি সমাবেশে আত্মঘাতী ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে।
আরেকটি অভিযানে, এই সংগঠনটি দক্ষিণ লেবাননের আরব আল-লুওয়াইজা শহরে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একটি সমাবেশে আত্মঘাতী ড্রোন হামলা চালায়। হিজবুল্লাহ আরও জানিয়েছে, আল-কানতারা শহরের চত্বরে সামরিক যানবাহন ও ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একটি সমাবেশে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে।
