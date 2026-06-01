‘যুদ্ধে বিজয়ী ইরান’, দীর্ঘ হচ্ছে পরাজিতদের তালিকা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): চল্লিশ দিনের যুদ্ধে ইরানের প্রতিরোধ এবং আগ্রাসনকারীদের পরাজিত করার ঘটনাকে ঘিরে সুদূরপ্রসারী বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে।
এই প্রেক্ষাপটে মিডল ইস্ট আই এর প্রধান সম্পাদক ডেবিড হাস্ট এক বিশ্লেষণে লিখেছেন, ইরান এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে।
তিনি বলেন, সামরিক শক্তিতে অতুলনীয় অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় কোনো ছোট ঘটনা নয়; এটি যুদ্ধের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হওয়ার মতো বিষয়। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের টিকে থাকা অঞ্চলটির শক্তির ভারসাম্যকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করেছে। তাঁর মতে, ইরান বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যেও প্রভাব ফেলেছে।
তিনি লিখেছেন, “ট্রাম্প বা নেতানিয়াহু—কেউই নিজেদের জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন না যে, তারা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন। আবারও তারা পরাজিত হয়েছে। আর আমি যদি আবুধাবির শাসক হতাম, তাহলে তেহরানে শাসন পরিবর্তনের কথা ভাবতাম না; বরং ভাবতাম, আমি নিজে আর কতদিন ক্ষমতায় থাকতে পারব।”
এ ধরনের মন্তব্য ও স্বীকারোক্তি ইঙ্গিত করে, আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত হওয়ার পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। এই সামরিক অভিযানের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাগত খরচ শুধু মূল লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থই হয়নি, বরং প্রতিরোধক্ষমতার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন করেছে এবং আঞ্চলিক অবিশ্বাস আরও গভীর করেছে। ফলে যারা দ্রুত পরিবর্তনের একটি কৌশলের ওপর সবকিছু বাজি ধরেছিল, তারা এখন কৌশলগত পরিণতি, বিচ্ছিন্নতা এবং ভবিষ্যৎ হিসাব-নিকাশ পুনর্বিবেচনার মুখোমুখি।
প্রথম পরাজিত যুক্তরাষ্ট্র
দশকের পর দশক ধরে ওয়াশিংটন পশ্চিম এশিয়ার সমীকরণে নিজেকে অপরাজেয় ও সিদ্ধান্তমূলক শক্তি হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে এবং অনেক আঞ্চলিক সরকার সেই ধারণার ভিত্তিতে নিজেদের নীতি নির্ধারণ করেছে।
কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাবলি দেখিয়েছে যে সবচেয়ে ব্যাপক সামরিক সক্ষমতাও সবসময় রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত করতে পারে না। ইরানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়েও যুক্তরাষ্ট্র তার ঘোষিত কিংবা অঘোষিত কোনো লক্ষ্যই অর্জন করতে পারেনি—এমনটাই এই বিশ্লেষণে দাবি করা হয়েছে।
এছাড়া, ব্যয়বহুল সংঘাতে সরাসরি জড়িয়ে পড়া আবারও দেখিয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্যের যুগ ক্রমশ শেষের দিকে যাচ্ছে এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলো এখন নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরোধক্ষমতার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। কারণ প্রতিরোধ তখনই কার্যকর হয়, যখন প্রতিপক্ষ মনে করে প্রতিরোধের মূল্য অসহনীয়। কিন্তু একটি দেশ যদি চরম চাপের মধ্যেও প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে পারে এবং যুদ্ধের কয়েক সপ্তাহ পরও পাল্টা জবাব দেওয়ার সক্ষমতা ধরে রাখে, তাহলে তা অন্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার বার্তা পৌঁছে দেয়।
দ্বিতীয় পরাজিত ইসরায়েল
বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি নেতৃত্ব মনে করেছিল ইরানের ওপর বড় ধরনের আঘাত হেনে তারা আঞ্চলিক পরিস্থিতিকে নিজেদের পক্ষে ঘুরিয়ে দিতে পারবে এবং তেহরানের কৌশলগত অবস্থান দুর্বল করবে। কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল তাদের প্রত্যাশার সঙ্গে মেলেনি।
কেবল লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতাই নয়, বরং ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলোও আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমবারের মতো লাখো ইসরায়েলি বাস্তবভাবে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা এবং দৈনন্দিন জীবনের মারাত্মক বিঘ্নের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।
এছাড়া যুদ্ধটি দেখিয়েছে যে ইসরায়েলের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব আর তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নয়। দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলের নিরাপত্তা নীতির মূল ভিত্তি ছিল যুদ্ধকে নিজের সীমান্তের বাইরে রাখা এবং অধিকৃত ভূখণ্ডের গভীরে সংঘাত প্রবেশ করতে না দেওয়া। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সেই মডেলের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।
এই দৃষ্টিকোণ থেকে, যুদ্ধটি তেল আবিবকে কোনো কৌশলগত লাভ দেয়নি; বরং ইসরায়েলের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ কৌশল নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।
নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক সংকট
দেশীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আগের তুলনায় আরও গভীর বৈধতা-সংকটের মুখে পড়েছেন বলে বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে।
যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতা, অভ্যন্তরীণ সমালোচনার বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক বিভাজন তাঁর অবস্থানকে আরও দুর্বল করেছে। সাম্প্রতিক বছরের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে প্রতিটি ব্যর্থ যুদ্ধ ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ ঐক্যকে শক্তিশালী করার বদলে বিদ্যমান বিভাজনকে আরও বাড়িয়ে দেয়।
সেই কারণে, এই অভিযানের প্রধান পরাজিতদের একজন হিসেবে নেতানিয়াহুর নামও উল্লেখ করা হয়েছে—যিনি ভেবেছিলেন যুদ্ধ তাঁর রাজনৈতিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ হবে, কিন্তু এখন তিনি আগের চেয়ে আরও বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।
সূত্র: মেহের নিউজ
