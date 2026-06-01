লেবাননের হিজবুল্লাহর হামলায় ইসরাইলের আয়রন ডোম ধ্বংস

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হিজবুল্লাহ একটি ভিডিও প্রকাশ করে জানায়, অধিকৃত উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত বিরানিত সামরিক ঘাঁটিতে মোতায়েন ইসরাইলি সেনাবাহিনীর একটি আয়রন ডোম ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে।
বিস্ফোরকবাহী একটি ড্রোন ব্যবহার করে এই হামলা পরিচালিত হয়েছে বলে তারা জানিয়েছে।
এদিকে, লেবাননের বিভিন্ন গণমাধ্যম হিব্রু সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, লেবানন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের পর অধিকৃত অঞ্চলের উত্তরের শহর তিবেরিয়াস এবং আশপাশের এলাকায় সতর্কতামূলক সাইরেন বেজে ওঠে। একই সময়ে ওই অঞ্চলে প্রবল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।
ইসরাইলি সূত্রগুলো জানিয়েছে, তিবেরিয়াসে ছয়টি ভারী ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। তারা আরও দাবি করেছে, যুদ্ধবিরতির পর এই প্রথম তিবেরিয়াস ও এর আশপাশের এলাকায় সতর্কতামূলক সাইরেন বাজানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একটি ক্ষেপণাস্ত্র সরাসরি তিবেরিয়াসের নিকটবর্তী কাফার হিতিম এলাকায় আঘাত হেনেছে।
অন্যদিকে, ফিলিস্তিন তথ্যকেন্দ্র জানিয়েছে, ইসরাইলি আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় এবং দক্ষিণ লেবানন ও অধিকৃত উত্তর সীমান্তে ইসরাইলি বাহিনীর বিরুদ্ধে চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে হিজবুল্লাহ একাধিক হামলা চালিয়েছে। এসব অভিযানে ইসরাইলি সামরিক যান, সেনা সমাবেশ, অবকাঠামো এবং রাডার ব্যবস্থা লক্ষ্যবস্তু করা হয়। হিজবুল্লাহ দাবি করেছে, তাদের হামলাগুলো নির্ধারিত লক্ষ্যবস্তুতে সুনির্দিষ্টভাবে আঘাত হেনেছে।
