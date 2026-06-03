ব্রিটেনের ইসলামিক উদ্যান ভ্রমণ + ছবিসহ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী উদ্যান ঐতিহ্য, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামী বিশ্বের কিছু সুপরিচিত ভূদৃশ্যকে রূপ দিয়েছে, তা এখন ব্রিটেনেও এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।
মসজিদের শান্ত প্রাঙ্গণ ও ছাদের বাগান থেকে শুরু করে ইসলামী ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত গণপরিসর এবং ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ পর্যন্ত সর্বত্রই এর উপস্থিতি লক্ষণীয়।
ঐতিহ্যগতভাবে ইসলামী উদ্যানগুলিতে বহমান জলধারা, জ্যামিতিক প্রতিসাম্য, সুশৃঙ্খল পথ এবং সুগন্ধি উদ্ভিদের মতো উপাদান দেখা যায়।
অনেক উদ্যানই ‘চাহারবাগ’ নকশা অনুসারে তৈরি করা হয়; এই নকশায় বাগানটিকে চারটি অংশে বিভক্ত করা হয় এবং এটি কুরআনে বর্ণিত জান্নাতের বর্ণনা দ্বারা অনুপ্রাণিত।
ব্র্যাডফোর্ডের লিস্টার পার্কের মুঘল গার্ডেন দক্ষিণ এশীয় মুসলিমদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে। ২০০১ সালে উদ্বোধন হওয়া এই বাগানটি পাকিস্তান ও উত্তর ভারতের বাগান দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং এতে রয়েছে দীর্ঘ জলপথ, একটি কেন্দ্রীয় ফোয়ারা, সুশৃঙ্খল হাঁটার পথ এবং মুঘল উদ্যান-রীতি দ্বারা প্রভাবিত গাছপালা।
লন্ডনের ইসমাইলি সেন্টারের ছাদের বাগানটি যুক্তরাজ্যে ইসলামী উদ্যানচর্চার আরেকটি উদাহরণ। সাউথ কেনসিংটনের দিকে মুখ করে থাকা এই বাগানটি ঐতিহ্যবাহী চাহার বাগ নকশার উপর ভিত্তি করে নির্মিত, যার কেন্দ্রে পারস্য ও মোঙ্গল উদ্যান দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি ফোয়ারা রয়েছে। দর্শনার্থীরা এখান থেকে লন্ডনের কয়েকটি বিখ্যাত সাংস্কৃতিক স্থাপনার দৃশ্যও উপভোগ করতে পারেন।
ব্রিটেনের কিছু রাজকীয় এস্টেটেও ইসলামী উদ্যানচর্চার প্রভাব দেখা যায়। রাজা তৃতীয় চার্লসের হাইগ্রোভ বাসভবনের “কার্পেট গার্ডেন”টি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা দুটি তুর্কি কার্পেট থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এর জ্যামিতিক প্রতিসাম্য, মোজাইক ফোয়ারা এবং সুগন্ধি গাছপালাসহ বাগানটি ইসলামী শিল্পকলা ও সমসাময়িক নকশার সংমিশ্রণের একটি উদাহরণ।
আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো কটসওল্ডসের সেজিনকোটের অট্টালিকা ও বাগান; উনিশ শতকের গোড়ার দিকে হিন্দু-ইসলামিক স্থাপত্য ও উদ্যানচর্চার প্রভাবে নির্মিত এই কমপ্লেক্সটি ব্রাইটনের রয়্যাল প্যাভিলিয়নের নকশাকেও প্রভাবিত করেছিল বলে মনে করা হয়।
রিডিং শহরে ২০১৯ সাল থেকে ‘ইসলামিক গার্ডেনস অফ ব্রিটেন’ নামক একটি তৃণমূল প্রকল্প চালু রয়েছে। আয়েশা মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা শুরু হওয়া এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো পরিত্যক্ত স্থানগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে সেগুলোকে সামাজিক বাগানে রূপান্তরিত করা এবং এটি পরিবেশের উন্নয়ন ও সামাজিক বন্ধন শক্তিশালীকরণে মুসলিমদের অংশগ্রহণের একটি উদাহরণ।
Your Comment