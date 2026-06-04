আনসারুল্লাহ: লেবাননে উত্তেজনা বৃদ্ধির কঠোর জবাব দেওয়া হবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আনসারুল্লাহ আন্দোলনের রাজনৈতিক ব্যুরোর একজন সদস্য লেবাননে ইসরায়েলি উত্তেজনার যেকোনো বৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটি বড় ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে, লেবাননে দখলদার বাহিনী প্রতিদিন হতাহতের শিকার হচ্ছে।
আনসারুল্লাহ আন্দোলনের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য মোহাম্মদ আল-ফারাহ জোর দিয়ে বলেছেন যে, লেবাননে যেকোনো ইসরায়েলি অনুপ্রবেশ ও অগ্রগতির জবাব দেওয়া হবে এবং দক্ষিণ লেবাননে থাকা ইসরায়েলি সৈন্যরা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত হতাহতের শিকার হতে থাকবে।
আল-মায়াদিনের উদ্ধৃতি অনুসারে, এক্স নেটওয়ার্কে একটি পোস্টে আল-ফারাহ লিখেছেন: “ইসরায়েলি শত্রুদের জেনে রাখা উচিত যে লেবাননে যেকোনো অনুপ্রবেশের জবাব দেওয়া হবে, এবং দক্ষিণে থাকা তাদের সৈন্যরা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত প্রতিদিন মৃত্যুর মুখে থাকবে, এবং উত্তেজনার যেকোনো বৃদ্ধির জবাব একটি বড় ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেওয়া হবে।”
তিনি আরও বলেন: "ইসরায়েলি শত্রুর ক্ষুধা সবচেয়ে বেশি বাড়িয়ে দিয়েছিল টানা ১৫ মাস ধরে কোনো জবাব ছাড়াই লেবাননে হামলা চালানো; ঠিক সেই সময়েই লেবাননের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছিল। ২ মার্চের পর থেকে বাস্তবে যে নতুন পরিবর্তনগুলো ঘটেছে, তা ইসরায়েলি শত্রু বুঝতেই চায় না।"
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