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দক্ষিণ সুদানে নজিরবিহীন খাদ্য সংকট/জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মানুষের জরুরি সহায়তা প্রয়োজন

৬ জুন ২০২৬ - ০০:১৯
News ID: 1823508
দক্ষিণ সুদানে নজিরবিহীন খাদ্য সংকট/জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মানুষের জরুরি সহায়তা প্রয়োজন

দক্ষিণ সুদানে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) প্রধান মুটিন্টা চিমুকা ঘোষণা করেছেন যে, দেশটির অর্ধেকেরও বেশি মানুষের জরুরি খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): দক্ষিণ সুদানে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) প্রধান মুটিন্টা চিমুকা দেশটির তীব্র খাদ্য সংকটের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, দক্ষিণ সুদানের অর্ধেকেরও বেশি মানুষের জরুরি খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন এবং জীবন বাঁচাতে এই সংকটময় পরিস্থিতির দিকে জরুরি মনোযোগ দেওয়া দরকার।

সুদানের সংকট, বিশেষ করে জংলেই রাজ্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ “ভয়াবহ ক্ষুধায়” ভুগছে। বর্তমানে প্রায় ১২,০০০ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার “অত্যন্ত সংকটজনক পর্যায়ে” রয়েছে। তীব্র অপুষ্টির বৃদ্ধি, বিশেষ করে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু এবং স্তন্যদায়ী মায়েদের মধ্যে, উদ্বেগজনক।

যুদ্ধবিধ্বস্ত আকোবো শহরে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ৬০,০০০-এরও বেশি মানুষকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে বলে জানা গেছে। তবে, বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ায় শিগগিরই এই ত্রাণ সরবরাহ করা অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে।

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