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জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত ৫ দেশ

৫ জুন ২০২৬ - ০২:৩১
News ID: 1823524
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত ৫ দেশ

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ২০২৭-২০২৮ মেয়াদের জন্য পাঁচটি নতুন অস্থায়ী সদস্য দেশ নির্বাচিত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নির্বাচিত দেশগুলো হলো অস্ট্রিয়া, কিরগিজস্তান, পর্তুগাল, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো এবং জিম্বাবুয়ে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে গোপন ভোটাভুটির মাধ্যমে সদস্য দেশগুলো এই পাঁচ দেশকে নির্বাচিত করে। তারা ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে দুই বছরের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

ভোটাভুটিতে ইউরোপীয় অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জার্মানিকে পরাজিত করে সদস্যপদ অর্জন করে অস্ট্রিয়া ও পর্তুগাল। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে ফিলিপাইনকে হারিয়ে নির্বাচিত হয় কিরগিজস্তান। অন্যদিকে ত্রিনিদাদ ও টোবাগো এবং জিম্বাবুয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে।

নতুন নির্বাচিত দেশগুলো বর্তমানে দায়িত্ব পালনকারী পাকিস্তান, সোমালিয়া, পানামা, গ্রিস এবং ডেনমার্কের স্থলাভিষিক্ত হবে।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে মোট ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য এবং ১০টি অস্থায়ী সদস্য। প্রতি বছর সাধারণ পরিষদের ভোটে পাঁচটি দেশ দুই বছরের জন্য অস্থায়ী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়।

এদিকে নিরাপত্তা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার একদিন আগে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী সেপ্টেম্বর থেকে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, যা বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক অর্জন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

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