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দৈনিক ইসরায়েল হিওম:

ইরান যুদ্ধে ইসরায়েল সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে

১৭ জুন ২০২৬ - ১১:৩৩
News ID: 1828359
ইরান যুদ্ধে ইসরায়েল সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে

ইসরায়েলি দৈনিক ইসরায়েল হিওম লিখেছে, ইসরায়েল সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে এবং ইরানের মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর কৌশল ভেঙে পড়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি আরেকটি দৈনিক মারিভ স্বীকার করেছে যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জানে, ইরানকে পরাজিত করা অসম্ভব।

মা'রিভ লিখেছে-ট্রাম্প ও নেতানিয়াহু বুঝতে পেরেছে ইরানকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। তাই তাদের এই বাস্তবতা মেনে নিতে হবে যে, ইরান একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবেই টিকে থাকবে এবং তার পারমাণবিক সক্ষমতাও বজায় থাকবে।

পত্রিকাটি আরও লিখেছে, ট্রাম্প ও নেতানিয়াহু এটাও বুঝতে পেরেছে যে, লেবাননের প্রতিরোধ শক্তি টিকে থাকবে এবং ওয়াশিংটন সংগঠনটির সঙ্গে যোগাযোগের বিভিন্ন পথ খুঁজছে।

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