মেজর জেনারেল আব্দুল্লাহি: শহীদ ইমামের রক্তের প্রতিশোধ কখনো ভোলা হবে না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের বিপ্লবী জাতির প্রতি এক বার্তায়, খাতামুল আম্বীয়ার কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের কমান্ডার বলেছেন:
আপনাদের প্রতিরোধ ও পুনরুত্থান আন্তর্জাতিক ঘটনাবলিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানকে একটি “প্রভাবশালী বৈশ্বিক শক্তি” হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।
সশস্ত্র বাহিনীতে থাকা আপনাদের সন্তানেরা, বিশেষ করে শহীদ সেনাপতিগণ, যারা ইমাম খোমেনি (রহ.) ও ইমাম খামেনেয়ীর আদর্শের প্রকৃত অনুগামী ছিলেন, আন্দোলনের প্রথম দিন থেকেই ঔদ্ধত্য ও জায়নবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও শত্রুতাকে ইসলামী বিপ্লবের প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং এখনও করেন।
গত বছরের ঘটনাবলী, ১২ দিনের যুদ্ধ থেকে শুরু করে “রমজান যুদ্ধ” পর্যন্ত, শহীদ ইমামের ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক ক্ষতি সত্ত্বেও, নিরীহ সেনাপতি ও জনগণকে অপরাধীদের সাথে “ঐতিহাসিক হিসাব চুকিয়ে ফেলার” এক বিরাট সুযোগ করে দিয়েছিল; সশস্ত্র বাহিনী, জনগণের সমর্থনে এবং আল্লাহর রহমতে, তাদের প্রাপ্য শাস্তিই দিয়েছে।
আমরা এখন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি: আমাদের যুদ্ধ, প্রতিরক্ষা, ক্ষেপণাস্ত্র, নৌ, ড্রোন এবং বিমান প্রতিরক্ষা সক্ষমতা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, মহামান্য আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মোজতবা হোসেইনি খামেনেই-এর আদেশে তা আরও উন্নত করা হয়েছে, এবং সশস্ত্র বাহিনীতে থাকা জাতির সন্তানেরা ট্রিগারে হাত রেখে শত্রুর হৃদয়ে গুলি করতে প্রস্তুত।
জেরুজালেম বিজয় এবং শহীদ ইমামের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের পবিত্র উদ্দেশ্য কখনো বিস্মৃত হবে না; আগ্রাসী শত্রুকে একটি অবিস্মরণীয় ও চূড়ান্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা তাদের সামান্যতম ভুলের অপেক্ষায় আছি।
Your Comment