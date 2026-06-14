যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চুক্তিতে লেবানন অন্তর্ভুক্ত থাকবে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হিজবুল্লাহর রাজনীতিক হাসান ফাযলুল্লাহ বলেন, ‘যদি চুক্তি হয়, তাহলে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের (ইরান) ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে তারা যেকোনো চুক্তির মধ্যে লেবাননের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার ওপর জোর দেবে।’ তার ভাষণের একটি অংশ হিজবুল্লাহর টেলিভিশন চ্যানেল আল-মানার টিভি সম্প্রচার করে।
ইসরায়েলি বাহিনী দক্ষিণ লেবাননের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে রেখেছে। লেবাননের জাতীয় সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, শুক্রবারও বিভিন্ন শহর ও গ্রামে নতুন ইসরায়েলি বিমান হামলা হয়েছে।
একজন পশ্চিমা সূত্র জানিয়েছেন, উপসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধ বন্ধ করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হতে পারে। তবে তিনি বলেন, চুক্তির ভাষা এখনো চূড়ান্ত করা হচ্ছে এবং ইরান তার অবস্থানে অনড় রয়েছে যে, এই চুক্তির মাধ্যমে লেবাননের যুদ্ধও বন্ধ হতে হবে।
গত সপ্তাহে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার উপদেষ্টা মোহসেন রেজায়ি বলেন, হিজবুল্লাহ এই যুদ্ধে “বড় ধরনের ত্যাগ স্বীকার করেছে” এবং “লেবানন যেকোনো চুক্তি ও যুদ্ধবিরতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে।” তার এই মন্তব্য আধা-সরকারি মেহর নিউজ এজেন্সি প্রকাশ করে।
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় লেবানন ও ইসরায়েল সরকারের মধ্যে আলোচনা চললেও এবং একাধিক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হলেও লেবাননের যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে।
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