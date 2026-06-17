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স্পেনের বিপক্ষে ঐতিহাসিক ড্রয়ের পর কেপ ভার্দেতে উদযাপন ও আনন্দ।

১৭ জুন ২০২৬ - ১২:৩৭
News ID: 1828429
স্পেনের বিপক্ষে ঐতিহাসিক ড্রয়ের পর কেপ ভার্দেতে উদযাপন ও আনন্দ।

ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচে জাতীয় ফুটবল দলের ঐতিহাসিক ড্র উদযাপন করেছে কেপ ভার্দের জনগণ, এবং এই দ্বীপপুঞ্জের দেশটির রাজধানী ও বিভিন্ন শহরে বিপুল জনসমাগম হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে মধ্য আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ কেপ ভার্দের জাতীয় ফুটবল দল বিশ্বকাপ প্রতিযোগী স্পেনের সাথে ১-০ গোলে ড্র করার পর, সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত সেখানকার মানুষ উল্লাসে মেতে ওঠে। রাজধানী প্রায়া এবং সাও ভিসেন্তে দ্বীপের মিন্ডেলো বন্দরসহ অন্যান্য শহরে ফুটবল ভক্তরা এই অভাবনীয় ফলাফল উদযাপনের জন্য রাস্তায় নেমে আসে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের তথ্যমতে, পাঁচ লক্ষ মানুষের এই ছোট্ট দেশটির ফুটবল দল প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করে এবং বিশ্বকাপে তাদের প্রথম ম্যাচেই ৪০ বছর বয়সী গোলরক্ষকের নৈপুণ্য ও একটি সুসংহত ও পরিকল্পিত রক্ষণভাগের জোরে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিপক্ষে চমক সৃষ্টি করে গোলশূন্য ড্র করতে সক্ষম হয়।

আটলান্টিক মহাসাগরে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত কেপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জ হলো বিশ্বের তৃতীয় সর্বনিম্ন জনবহুল দেশ, যা এ পর্যন্ত বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে।

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