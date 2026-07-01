ইরান যুদ্ধ বিশ্বে ওয়াশিংটনের ক্ষমতার বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস করেছে: হিল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): চীন, রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মতো প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর কাছে ওয়াশিংটনের প্রতিরোধ ক্ষমতার বিশ্বাসযোগ্যতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
মার্কিন দৈনিক দ্য হিল সাম্প্রতিক ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের প্রভাব বিশ্লেষণ করে দাবি করেছে, তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধবিরতি যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের স্বার্থের জন্য একটি অলাভজনক সমঝোতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, এই যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হলো-চীন, রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মতো কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস পাওয়া। তাদের ধারণা, ট্রাম্প প্রশাসনের দীর্ঘমেয়াদি সংঘাত চালিয়ে যাওয়ার মতো সক্ষমতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা নেই।
প্রতিবেদনে ইউক্রেন, ভেনেজুয়েলা এবং ইরানের বিভিন্ন ইস্যুর উদাহরণ তুলে ধরে বলা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকাণ্ড থেকে বোঝা যায় যে, দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত-এমনকি তা সরাসরি যুদ্ধে রূপ না নিলেও-কার্যকরভাবে মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতার ঘাটতি রয়েছে।
বিশ্লেষণের আরেক অংশে বলা হয়েছে, ইরানের সঙ্গে সংঘাত যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা অর্থনীতির সামুদ্রিক হুমকির প্রতি দুর্বলতাও প্রকাশ করেছে।
দ্য হিল আরও উল্লেখ করেছে, হরমুজ প্রণালি বৈশ্বিক জ্বালানি পরিবহনের জন্য যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তাইওয়ান প্রণালি এশিয়ার প্রায় ২০ শতাংশ পণ্য ও উৎপাদন সরঞ্জাম-বিশেষ করে তাইওয়ানে উৎপাদিত উন্নত সেমিকন্ডাক্টর (চিপ) পরিবহনের একটি প্রধান পথ। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথের যে-কোনো একটিতে বিঘ্ন ঘটলে বিশ্ব অর্থনীতি গুরুতর সংকটের মুখে পড়তে পারে।
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