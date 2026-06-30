হরমুজ প্রণালী বিষয়ক ওমান-ইরান যৌথ কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ওমানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে: যৌথ কমিটি হরমুজ প্রণালীর ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপনা নিয়েও আলোচনা ও মতামত পর্যালোচনা করেছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এই বৈঠকে ওমানি ও ইরানি পক্ষ হরমুজ প্রণালী সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে সমন্বয় জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছে।
মন্ত্রণালয় আরও যোগ করেছে: ওমান এবং ইরান উভয়ই হরমুজ প্রণালীতে নৌপথ এবং সামুদ্রিক পরিষেবা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি তাদের অঙ্গীকারের ওপর জোর দিয়েছে।
একই সময়ে, ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর আল-বুসাইদি তার এক্স-নেট অ্যাকাউন্টে লিখেছেন: ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের বিধানগুলো বাস্তবায়নের প্রতি মাস্কাট তার সমর্থনের ওপর জোর দিচ্ছে।
ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন: "শান্তি, বোঝাপড়া এবং সম্প্রীতি অর্জনের জন্য ওমান তার যোগাযোগ ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।" তিনি বলেন, "সকলের জন্য হরমুজ প্রণালীর নৌপথের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে ওমান অঙ্গীকারবদ্ধ।
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