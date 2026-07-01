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ইরাক উম্মাহর শহীদ নেতাকে বরণ করে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে; এ বছর মহররম হয়ে উঠেছে ‘হোসাইনি-খামেনেয়ীর মহররম।

১ জুলাই ২০২৬ - ২৩:৪৩
News ID: 1834245
ইরাক উম্মাহর শহীদ নেতাকে বরণ করে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে; এ বছর মহররম হয়ে উঠেছে ‘হোসাইনি-খামেনেয়ীর মহররম।

একটি ভাষ্যে একজন ইরাকি লেখক ও বিশ্লেষক উল্লেখ করেছেন যে, এ বছরও—ইরাকের গর্বিত ও কারবালা-প্রেমী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততা ও বিবেকের তাড়নায়—মুহররমের দিনগুলোতে ইরাকে ইমাম খামেনেয়ীর (রহ.) জানাজার শোভাযাত্রার জন্য সাধারণ মানুষ ও যুবসমাজকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রস্তুতি নিতে দেখা যাচ্ছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরাকের জনগণ, ধর্মীয় আলেম, বিভিন্ন গোত্র, গোষ্ঠী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে বিপ্লবের শহীদ নেতার জানাজা ইরাকে নিয়ে আসার জন্য বারবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে, তাঁর পবিত্র জানাজার শেষকৃত্য ও শোকযাত্রা  নাজাফ ও কারবালা শহরে অনুষ্ঠিত হবে।

সময় ও স্থান সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য ইরাকি সরকারি কর্মকর্তারা ঘোষণা করবেন।...

এ বছর ইরাকে মহররম পালনের পরিবেশে এক বিশেষ আবহ পরিলক্ষিত হয়েছে; ধর্মীয় সমাবেশ ও শোকানুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী এবং শোকগাথা পাঠকারীরা তাঁদের পরিবেশনার মধ্য দিয়ে উম্মাহর সেই শহীদ নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

ইরাকের বিভিন্ন 'হোসাইনিয়া'র দেয়ালে এবং রাস্তায় রাস্তায় শহীদ ইমাম খামেনেয়ীর ছবি প্রদর্শন—ইসলামি বিপ্লবের সেই শহীদ নেতার প্রতি ইরাকি শিয়াদের গভীর ভালোবাসা ও আনুগত্যেরই সাক্ষ্য বহন করে।

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