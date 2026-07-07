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আরব বিশ্বের বিশ্লেষক ইব্রাহিম মজিদ: ইরানের জনগণ ট্রাম্পকে জবাব দিয়েছে।

৭ জুলাই ২০২৬ - ০৮:১০
News ID: 1836727
আরব বিশ্বের বিশ্লেষক ইব্রাহিম মজিদ: ইরানের জনগণ ট্রাম্পকে জবাব দিয়েছে।

ইরানের জনগণ ট্রাম্পকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আরব বিশ্বের বিশ্লেষক ইব্রাহিম মজিদ:  এটিকে কি এমন কোনো জাতি বলে মনে হয় যারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো কারও দ্বারা মুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছে?

ইরানের সাথে দ্বন্দ্বে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই যে, ট্রাম্প ও তাঁর প্রশাসন বিশ্বাস করত—ইরানের জনগণ তাদের নিজেদের সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। 

তারা অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এবং ভেতর থেকে দেশটির শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ার প্রত্যাশা করেছিল।  আমার মনে হয়, তারা এখন তাদের উত্তর পেয়ে গেছে। ইরান থেকে আসা দৃশ্যগুলোই তার প্রমাণ।

আরব বিশ্বের বিশ্লেষক ইব্রাহিম মজিদ: ইরানের জনগণ ট্রাম্পকে জবাব দিয়েছে।

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