উম্মাহর শহীদ ইমামকে বরণ করে নিতে মাশহাদুর-রেযায় জোরদার প্রস্তুতি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিপ্লবের শহীদ ইমাম হযরত আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর পবিত্র রাযাভি মাজারে হযরত সামেন-উল-হোজাজ (আ.)-এর সান্নিধ্যে শেষকৃত্য ও দাফন অনুষ্ঠানের জন্য ‘তির’ মাসের ১৮ তারিখ (বৃহস্পতিবার) নির্ধারণ করা হয়েছে।
এই মহান ব্যক্তিত্বকে স্বাগত জানানো ও বিদায় জানানোর লক্ষ্যে মাশহাদ জুড়ে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে; এতে সমাজের বিভিন্ন স্তর, ব্যবসায়ী সংগঠন, সরকারি সংস্থা এবং নাগরিক সংগঠনগুলো অংশগ্রহণ করছে।
শহীদ নেতার অন্তিম শয়নস্থল হিসেবে নির্ধারিত ‘আস্তান কুদস রাযাভি’ কর্তৃপক্ষ কয়েক সপ্তাহ আগেই বিভিন্ন সভা আয়োজন ও বিশেষ কর্মদল গঠনের মাধ্যমে প্রস্তুতি কার্যক্রম শুরু করেছে।
এ লক্ষ্যে ইমাম রেযা (আ.)-এর পবিত্র মাজারে দাফন ও স্মরণানুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্বে থাকা বিশেষ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে; এতে আস্তান কুদস রাযাভির তত্ত্বাবধায়ক (কাস্টোডিয়ান) হোজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মোসলেমিন মারভি উপস্থিত ছিলেন এবং পবিত্র স্থানটির উপ-তত্ত্বাবধায়ক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে যৌথভাবে উপ-তত্ত্বাবধায়ক সভার সভাপতিত্ব করেন।
প্রতিবেদনগুলো শোনার পর, ‘আস্তান কুদস রাযাভি’-র তত্ত্বাবধায়ক শহীদ নেতার জন্য এক বিশাল জানাজা বা শোক-মিছিল আয়োজনের পাশাপাশি তীর্থযাত্রীদের আগমন-প্রবাহ অব্যাহত রাখার ওপর এবং এই আয়োজনে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
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