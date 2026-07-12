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ইমাদ আওয়াদা:

বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার শাহাদাতবরণ "দ্বিতীয় বিপ্লব" সংঘটিত করেছে।

১২ জুলাই ২০২৬ - ১৮:৫৩
News ID: 1838885
বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার শাহাদাতবরণ "দ্বিতীয় বিপ্লব" সংঘটিত করেছে।

ইরান সহনশীলতা ও মর্যাদার এক বৈশ্বিক প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): দক্ষিণ লেবাননের জাবাল আমেলের দ্বিতীয় জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইমাদ আওয়াদা ইসলামি বিপ্লবের নেতার শাহাদাত উপলক্ষে একটি বার্তা প্রদান করেছেন।

১৯৭৯ সালের বিপ্লব থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইরানের রূপান্তর ও বিবর্তনের যাত্রার ওপর আলোকপাত করে তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৯৭৯ সালে বিজয়ের পর থেকে ইরান ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে—যে যাত্রাপথে ১৯৭৯ সালের রাজপথের রক্তক্ষয়ী সংঘাত থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ণায়ক মুহূর্ত অতিক্রম করেছে এবং প্রত্যক্ষ করেছে তাদের নেতা ও অনুপ্রেরণার উৎস সাইয়্যেদ খামেনেই-এর উত্থান।

তিনি আরও বলেন: এই শাহাদাত ইরানি জাতির মধ্যে নবজাগরণের ঢেউ তোলে এবং ‘দ্বিতীয় বিপ্লব’-এর সূচনা ঘটায়—এমন এক বিপ্লব যা জনগণের পারস্পরিক সংহতি, ঐক্য এবং সক্রিয় অংশগ্রহণকে আরও সুদৃঢ় করেছিল। সেই নেতা বিশ্বমঞ্চে এক আইকনিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন; অবিচলতা, প্রজ্ঞা, সংস্কৃতি এবং বৈশ্বিক উপস্থিতির ক্ষেত্রে তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য এক আদর্শ হয়ে ওঠেন।

আওয়াদাহ বলেছেন: যারা সেই নেতাকে হত্যা করতে চেয়েছিল তারা ভেবেছিল যে, এর মাধ্যমে তারা এই বিপ্লব ও এই ব্যবস্থার আলো ও অগ্নিশিখাকে নিভিয়ে দিতে পারবে; কিন্তু সেই অজ্ঞ শত্রুরা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হলো। বস্তুত তাঁর রক্তপাতের মাধ্যমেই তাদের পতন ঘটল; অথচ সেই নেতা—তাঁর সেই চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে—বিশ্বের জন্য, এবং পদদলিত, বঞ্চনার শিকার ও নিপীড়িত মানুষের জন্য এক নতুন পথের দিশা তৈরি করে দিলেন।

লেবাননের এই কর্মকর্তা জোর দিয়ে বলেন: সমগ্র অঞ্চলজুড়ে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ আন্দোলন ও ‘অক্ষশক্তি’র (Axis) সাথে সম্পৃক্ত এই রক্ত ​​এখন একটি বৈশ্বিক প্রতীকে এবং এই অক্ষশক্তির প্রকৃত স্বরূপের এক যথার্থ মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

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