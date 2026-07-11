শহীদ নেতার বিদায় অনুষ্ঠানের সাথে মিলিয়ে কাজানে ‘দ্য কম্প্যাশনেট ফাদার’ (The Compassionate Father) বইটির রুশ অনুবাদের মোড়ক উন্মোচন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী বিপ্লবের শহীদ নেতার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের সাথে সঙ্গতি রেখে, কাজানে ‘দ্য কম্প্যাশনেট ফাদার’ (The Compassionate Father) বইটির রুশ অনুবাদের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।
ইরানের কনস্যুলেট জেনারেল, ‘নাখল-এ সাবজ পাবলিকেশন্স’ এবং তাতারস্তানের জাতীয় গ্রন্থাগারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কূটনীতিক, শিক্ষাবিদ, ইরান-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং সাংস্কৃতিক কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
শ্রদ্ধেয় শহীদের জীবন এবং তাঁর নৈতিক ও ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত আচরণের ২০০টিরও বেশি বিবরণ সম্বলিত ৪৫০ পৃষ্ঠার এই বইটি এর আগে মস্কো বইমেলায় উন্মোচন করা হয়েছিল।
কাজানে নিযুক্ত ইরানের কনসাল জেনারেল এই কাজটিকে শুধু একটি বইয়ের চেয়েও বেশি কিছু হিসেবে বর্ণনা করেছেন; তিনি এটিকে এমন এক ব্যক্তিত্বের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি বলে অভিহিত করেছেন, যিনি ইরানের সম্মান ও স্বাধীনতার জন্য নিজের অস্তিত্ব উৎসর্গ করেছিলেন।
অনুষ্ঠানটির পাশাপাশি, নাখল-এ সাবয পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত পরিবার, মনোবিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির মতো বিষয় নিয়ে লেখা ৪০টিরও বেশি রুশ ভাষার বই প্রদর্শন করা হয় এবং *দ্য ১২-ডে ওয়ার* ও *দ্য ডিলাইটফুল হিস্ট্রি অফ আমেরিকা* নামে দুটি নতুন বইয়েরও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।
শহীদ নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অংশগ্রহণকারীরা ইরান ও রাশিয়ার জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া জোরদার করার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং ইরানি সাহিত্যকর্মের অনুবাদের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
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