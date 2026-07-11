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কঙ্গোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী:

শহীদ ইমাম খামেনেয়ী বিশ্বের নিপীড়িত জাতিগুলোর জন্য অনুপ্রেরণা ছিলেন।

১১ জুলাই ২০২৬ - ২১:২৯
News ID: 1838888
শহীদ ইমাম খামেনেয়ী বিশ্বের নিপীড়িত জাতিগুলোর জন্য অনুপ্রেরণা ছিলেন।

কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের (কঙ্গো-ব্রাজাভিল) পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসলামি বিপ্লবের অন্যতম শীর্ষ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের (কঙ্গো-ব্রাজাভিল) পররাষ্ট্রমন্ত্রী কনস্ট্যান্ট-সার্জ বাউন্ডা ইসলামি বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীকে বিশ্বের নিপীড়িত জাতিসমূহের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

শহীদ নেতার আন্তর্জাতিক মর্যাদার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন যে, ইমাম খামেনেয়ী বিশ্বজুড়ে নিপীড়িত জাতিগোষ্ঠীর জন্য অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন এবং তাঁর আদর্শ ও আচরণ ইরানের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল।

কঙ্গোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জোর দিয়ে বলেন যে, ইসলামি বিপ্লবের এই শহীদ নেতা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অবিচলতা, সহনশীলতা ও প্রতিরোধের এক প্রকৃত মূর্ত প্রতীক ছিলেন; তাঁর দৃঢ় অবস্থানের কারণে তিনি আধিপত্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো জাতিগুলোর কাছে এক অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হয়েছিলেন।

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