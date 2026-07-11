ইন্দোনেশিয়ায় 'শহীদ নেতার'-এর চিত্রটি যানবাহনের অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানি বিপ্লবের প্রতি অনুরাগী একদল তরুণ ইন্দোনেশীয় অত্যন্ত সৃজনশীল ও স্বতঃস্ফূর্ত এক উদ্যোগ গ্রহণ করে; তারা তাদের ব্যক্তিগত গাড়িগুলো শহীদ নেতা ও ‘অনিচ্ছাকৃতভাবে চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ’ -এর শহীদদের ছবি এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দৃশ্য দিয়ে সাজায় এবং এরপর সারা দেশের বিভিন্ন শহরে গাড়িগুলো নিয়ে শোভাযাত্রা করে।
এই অভিনব উদ্যোগটি সাইবার জগৎ এবং ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম সম্প্রদায়ের জনমতের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে এবং ‘প্রতিরোধ ফ্রন্ট’-এর প্রতি সংহতি ও সমর্থনের প্রতীক হিসেবে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।
প্রতীকী গুরুত্বের বাইরেও, শহরজুড়ে এসব যানবাহনের চলাচল সাংস্কৃতিক ও গণমাধ্যম-কেন্দ্রিক বয়ান গঠনে ভূমিকা রেখেছে; এই কার্যক্রমটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশেষ অবস্থান এবং বিশ্বজুড়ে মুসলিম দেশগুলোর মাঝে দেশটির মর্যাদাবিষয়ক আলোচনাকে আরও জোরালোভাবে সামনে নিয়ে এসেছে।
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