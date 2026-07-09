বিপ্লবের শহীদ নেতার সমাধিস্থলটি ইমাম রেযা (আ.)-এর পবিত্র মাজারের কাছেই অবস্থিত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাযাভি পবিত্র মাজারের তথ্য ও গণমাধ্যম বিভাগের প্রধান জানিয়েছেন যে, জানাজা ও বিদায় অনুষ্ঠানের পর আমাদের শহীদ নেতা ও তাঁর সম্মানিত পরিবারের পবিত্র দেহগুলো ইমাম রেযা (আ.)-এর পবিত্র মাজারের নিকটবর্তী স্থানে স্থানান্তর করা হবে; সেখানে বিপ্লবের শহীদ নেতার পরিবার ও পরিজনদের উপস্থিতিতে দাফন সম্পন্ন হবে।
বিপ্লবের শহীদ নেতার বিদায় মিছিলের ফাঁকে আবনার সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে হোজ্জাতুল ইসলাম মোসলিমিন হুশাঙ্গি আরও বলেন: "ইমাম রেযার (আ.) পবিত্র মাজারের প্রাঙ্গণ ও আশেপাশের রাস্তাঘাট বর্তমানে তীর্থযাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড়ে পরিপূর্ণ—যারা দেশের নানা প্রান্ত থেকে মাশহাদে সমবেত হয়েছেন; 'ইমাম রেযার (আ.) সেবক' হিসেবে পরিচিত সেই শহীদ নেতার প্রতি আনুগত্যের শপথ নবায়ন করতে যে বিশাল জনসমাগম হয়েছে, তা সত্যিই কল্পনাতীত।"
ইসলামী বিপ্লবের শহীদ নেতার জানাজা ও দাফন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ২৭টি দেশ থেকে অতিথিরা শহরে এসে পৌঁছেছেন—এ কথা উল্লেখ করে হুশাঙ্গি আরও বলেন: "আশেপাশের রাস্তাঘাট, পবিত্র রাজাভি মাজারের নিকটবর্তী আন্ডারপাস এবং সমস্ত পার্কিং এলাকা তীর্থযাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।"
তিনি জানান যে, শহীদদের পবিত্র দেহ বর্তমানে ইমাম রেযা (আ.) সড়কের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সেখানে পবিত্র দেহগুলো পৌঁছানোর পর ‘১৫ খোরদাদ চত্বর’ (যা ‘ফালাকাহ-ই-জেদ’ নামেও পরিচিত) থেকে রাযাভি মাজার অভিমুখে জানাজার শোভাযাত্রা শুরু হবে।
হুশাঙ্গি উল্লেখ করেন যে, রাযাভি পবিত্র মাজারের তথ্য ও গণমাধ্যম বিভাগের প্রধান আরও জানান যে, দেশের অন্যান্য স্থানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাত ৮টায় ‘লাইলাতুল দাফন’ (সমাধিস্থ করার রাতের) নামাজও অনুষ্ঠিত হবে।
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