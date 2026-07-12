চ্যালেঞ্জকে শক্তিতে রূপ দেওয়াই ছিল শহীদ আলী খামেনেয়ীর অনন্য নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শহীদ আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর জানাজা অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপটে ইরনাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মুনির শাহাদে বলেন, তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল চ্যালেঞ্জকে সামরিক, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক শক্তির উপাদানে রূপান্তর করার অসাধারণ সক্ষমতা। একই সঙ্গে তিনি আত্মনির্ভরতার ধারণাকে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।
ফিলিস্তিনের প্রতি শহীদ নেতার সমর্থনের প্রসঙ্গে মুনির শাহাদে বলেন, তিনি ফিলিস্তিন প্রশ্নকে কেবল ফিলিস্তিনিদের নিজস্ব সমস্যা হিসেবে দেখেননি। বরং এটিকে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতি রাষ্ট্র ও জাতিগুলোর অবস্থান মূল্যায়নের একটি নৈতিক ও রাজনৈতিক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করতেন।
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