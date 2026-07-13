শহীদ নেতার বিশাল ও জাঁকজমকপূর্ণ শেষকৃত্য শোভাযাত্রাটি ছিল বিশ্বের কাছে ইরানের শক্তির এক বার্তা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাশিয়ার গণমাধ্যমগুলো পবিত্র শহর মাশহাদে আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর বিশাল জানাজা ও শেষকৃত্য শোভাযাত্রা নিয়ে অসংখ্য প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং ইসলামি বিপ্লবের এই শহীদ নেতার জীবনী পুনরায় তুলে ধরে।
‘রিয়া নভোস্তি’-র এক সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, সাম্প্রতিক মার্কিন বিমান হামলা সত্ত্বেও ইরানের মাশহাদ শহরে ইমাম রেযা (আ.)-এর পবিত্র মাজারের কাছে হাজার হাজার মানুষ আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর জানাজা ও দাফন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সমবেত হন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা জাতীয় পতাকা ও শহীদ নেতার ছবি হাতে নিয়ে ধর্মীয় স্লোগান দেন।
ইসলামি বিপ্লবের শহীদ নেতার জানাজা বা শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত এক নাগরিকের উদ্ধৃতি দিয়ে ‘রাশিয়া টুডে’ (আরটি) নেটওয়ার্ক জানিয়েছে: "আমি এসেছি কারণ আমি আমার দায়িত্ববোধ থেকে তা অনুভব করছি; বর্তমান পরিস্থিতি সত্ত্বেও, যিনি মাতৃভূমির সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা থেকে আমি নিজেকে বিরত রাখতে পারিনি।
" তাস (TASS) বার্তা সংস্থাও ইরানি কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে, আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইর জানাজায় অংশ নিতে ২৭টি দেশ থেকে অন্তত ৪,৭০০ জন বিদেশি তীর্থযাত্রী মাশহাদে এসে পৌঁছেছেন। রুশ সংবাদমাধ্যমটির প্রতিনিধি উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতুল্লাহ খামেনেইকে শেষ বিদায় জানানোর সুযোগ পেতে আগের রাতেই ইরানি নাগরিকরা ইমাম রেযার (আ.) পবিত্র মাজারে সমবেত হয়েছিলেন।
তাস (TASS) আরও জানিয়েছে যে, ইরানি তীর্থযাত্রীরা আয়াতুল্লাহ খামেনেইর শাহাদাতবরণের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি জানাচ্ছেন। একজন ইরানি নাগরিকের উদ্ধৃতি দিয়ে রুশ গণমাধ্যমটি আরও উল্লেখ করেছে যে, আয়াতুল্লাহ খামেনেইর শিক্ষা অনুযায়ী, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সকল জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।
রুশ ওয়েবসাইট ‘এক্সপার্ট’ (Expert) আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর বিশাল বিদায় ও শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের বিশ্লেষণে এই বার্তাটিই তুলে ধরেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সাথে দ্বন্দ্বে ইরান কেবল পরাজয়ই এড়ায়নি, বরং প্রকৃতপক্ষে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।
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