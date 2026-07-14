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দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল সেন্ট্রাল মসজিদের এক ঝলক

১৪ জুলাই ২০২৬ - ২২:৫২
News ID: 1840327
দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল সেন্ট্রাল মসজিদের এক ঝলক

সিউল সেন্ট্রাল মসজিদ দক্ষিণ কোরিয়ার একটি শীর্ষস্থানীয় ইসলামি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে; ‘কোরিয়া মুসলিম ফেডারেশন’-এর তত্ত্বাবধানে এটি ইবাদতগাহ, শিক্ষা, ইসলাম প্রচার এবং সামাজিক সম্পৃক্ততার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সিউলের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই মসজিদটি বিভিন্ন জাতীয় ও সাংস্কৃতিক পটভূমির মুসলিমদের স্বাগত জানায়। 

এই মসজিদে আরবি, কোরিয়ান ও ইংরেজি—সহ একাধিক ভাষায় জুমার খুতবা প্রদান করা হয়, যার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসল্লিরা ধর্মীয় বার্তাটি বুঝতে ও তার সাথে একাত্ম হতে পারেন।

কোরিয়া মুসলিম ফেডারেশন ‘সুশৃঙ্খল যুবসমাজ’ (Disciplined Youth) শিরোনামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে কুরআন শিক্ষা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনীর ওপর পাঠদান এবং অংশগ্রহণমূলক কর্মশালার মতো বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম। এই উদ্যোগগুলোর লক্ষ্য হলো তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ইসলামি পরিচিতি সুদৃঢ় করা এবং কোরিয়ান সমাজের সাথে গঠনমূলক সম্পৃক্ততাকে উৎসাহিত করা।

এসবের পাশাপাশি, মসজিদটি ইসলাম ও আবশ্যিক ধর্মীয় রীতিনীতির ওপর মাসিক পরিচিতিমূলক কোর্সের আয়োজন করে; এতে মূল বিশ্বাস, ইবাদত, ইসলামের ইতিহাস, অজু ও নামাজের ব্যবহারিক নিয়ম এবং কুরআনের ছোট সূরা মুখস্থ করার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। পরবর্তীতে কোনো কোনো অংশগ্রহণকারী মসজিদের আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠান ও উদযাপনের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

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