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আরবাইন পদযাত্রা আয়োজনের বিষয়ে ইরাক ইরান ও পাকিস্তানের সাথে আলোচনা।

১৭ জুলাই ২০২৬ - ০০:৩২
News ID: 1841448
আরবাইন পদযাত্রা আয়োজনের বিষয়ে ইরাক ইরান ও পাকিস্তানের সাথে আলোচনা।

আরবাইন পদযাত্রার আয়োজনের বিষয়ে আলোচনার জন্য যৌথ অভিযানের উপ-কমান্ডার, ইরাকের গণ-তীর্থযাত্রা বিষয়ক উচ্চ কমিটির প্রধান এবং বাগদাদে নিযুক্ত ইরান ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতরা বৈঠক করেছেন; তাঁরা এই আয়োজনের বিভিন্ন দিক নিয়ে ইরাক, ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকটি সাময়িকভাবে কার্যকর করতে এবং একটি যৌথ ডেটাবেস গড়ে তুলতে সম্মত হয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): যৌথ অভিযানের উপ-অধিনায়ক এবং ইরাকের গণ-পদযাত্রা বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের কমিটির প্রধান কাইস আল-মুহাম্মাদাউই ইরান ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতদের সাথে বৈঠক করেছেন।

এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল আরবাইন পদযাত্রার জন্য পবিত্র শহর কারবালায় নিজ নিজ দেশের তীর্থযাত্রীদের প্রবেশের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা এবং এ সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট সময়সূচি ও প্রবেশ-পদ্ধতি নির্ধারণ করা।

ইরাকের ‘সিকিউরিটি মিডিয়া সেল’-এর এক বিবৃতি অনুযায়ী, গণ-তীর্থযাত্রা সংক্রান্ত পরিষেবা বিষয়ক কমিটির প্রধান এবং ইরাকের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি এই বিশাল আয়োজনে অংশগ্রহণকারী সকল শোকপালনকারীকে সর্বোত্তম সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত প্রচেষ্টার বিষয়গুলোও তুলে ধরেছেন।

এই বৈঠকে ইরাকি ভূখণ্ডে নিজেদের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাদের সফল ও নির্বিঘ্ন প্রবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইরান ও পাকিস্তানের গৃহীত পরিকল্পনাগুলো পর্যালোচনা করা হয়।

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