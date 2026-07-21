আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পেন্টাগনের মুখপাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে জানান, ২০২৬ সালের ৭ জুলাই থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন মাত্রায় প্রায় ১০০ জন মার্কিন সেনা আহত হয়েছে।
মুখপাত্রের দাবি অনুযায়ী, অধিকাংশ আঘাতই ছিল হালকা মাত্রার ট্রমাটিক ব্রেইন ইনজুরি বা মস্তিষ্কে আঘাতজনিত সমস্যা।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই হতাহতের সংখ্যা, অস্ত্রের ক্ষয়ক্ষতি এবং সামরিক অবকাঠামোর ক্ষতির তথ্য প্রকাশে সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করে আসছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো অভ্যন্তরীণ জনমত নিয়ন্ত্রণ, কংগ্রেসের রাজনৈতিক চাপ এড়ানো এবং এসব ঘটনার মানসিক ও প্রতিরোধমূলক প্রভাব সীমিত রাখা।
সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাঁটিগুলোর ওপর ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন বা রকেট হামলায় হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির তথ্য ধাপে ধাপে, দীর্ঘ বিলম্বে অথবা "হালকা ট্রমাটিক ব্রেইন ইনজুরি"-এর মতো শিরোনামে প্রকাশ করা হয়, যাতে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত বর্ণনা স্পষ্ট বোঝা না যায়।
প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে, আঞ্চলিক ঘাঁটিগুলোতে মার্কিন সেনাদের হতাহতের সঠিক সংখ্যা, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং কৌশলগত স্থাপনাগুলোর ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত প্রকাশ করলে ওয়াশিংটনের জন্য উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাগত মূল্য তৈরি হতে পারে। এ কারণেই বিভিন্ন গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক প্রায়ই যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে "সংবাদ গোপন" বা "তথ্য সেন্সরশিপের" অভিযোগে অভিযুক্ত করে।
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