গাজায় ইসরায়েলি হামলা তীব্রতর

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ওএইচসিএইচআর সংস্থাটি বলছে, সাম্প্রতিক হামলায় বহু ফিলিস্তিনি নিহত ও আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে শিশুও রয়েছে।
জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ১৩ থেকে ২০ জুলাইয়ের মধ্যে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৫৭ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৬ জন শিশু রয়েছে।
ওএইচসিএইচআরের মুখপাত্র থামিন আল-খিতান বলেন, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজায় তাদের হামলা আরও জোরদার করেছে, এতে বহু ফিলিস্তিনি নিহত ও আহত হয়েছেন।
তিনি আরও বলেন, যুদ্ধবিরতি ঘোষণার নয় মাস পরও গাজায় ফিলিস্তিনিদের জন্য এখনো কোনো স্থান নিরাপদ নয়।
আল-খিতানের ভাষ্য, বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা যুদ্ধাপরাধ এবং অন্যান্য সম্ভাব্য গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধের আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।
তিনি জানান, নিহতদের মধ্যে ৩৪ জনকে ইসরায়েল ঘোষিত ‘ইয়েলো লাইন’ থেকে অনেক দূরে হত্যা করা হয়েছে। এই ‘হলুদ রেখা’ বারবার পরিবর্তন করা হচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের জীবনের জন্য স্থায়ী হুমকি তৈরি করছে।
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