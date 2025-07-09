লিবিয়া সরকার ইতালি, গ্রীস এবং মাল্টার রাষ্ট্রদূতদের বহিষ্কার করেছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা) এর রিপোর্ট অনুযায়ী, লিবিয়ার সরকার এক বিবৃতিতে ইতালি, গ্রীস এবং মাল্টার রাষ্ট্রদূতদের পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভিবাসন কমিশনারকে বহিষ্কারের ঘোষণা দিয়েছে।
লিবিয়ার পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত সরকারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে এই সিদ্ধান্ত এই কূটনীতিকদের লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলিতে ভ্রমণ এবং লিবিয়ার জাতীয় ঐক্য সরকারের প্রধান "আব্দুল হামিদ আল-দিবিবা" এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী "ইমাদ ত্রাবলুসি"-এর সাথে সরকারের সাথে কোনো সমন্বয় ছাড়াই একটি উচ্চ-স্তরের নিরাপত্তা বৈঠক করার কারণে নেওয়া হয়েছে।
লিবিয়ার সরকার তাদের বিবৃতিতে ব্যাখ্যা করেছে যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কারণ এটিকে কূটনৈতিক প্রোটোকল এবং আন্তর্জাতিক কনভেনশনগুলির স্পষ্ট লঙ্ঘন, লিবিয়ার জাতীয় সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন এবং বিদেশি কূটনীতিকদের প্রবেশ, চলাচল এবং বসবাসের সাথে সম্পর্কিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ না করে স্থানীয় আইন উপেক্ষা করা হয়েছে।
বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে ইউরোপীয় প্রতিনিধি দলের পরিকল্পিত ভ্রমণ বেনগাজির "বেনিনা" আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাদের পৌঁছানোর পর বাতিল করা হয়েছিল এবং তাদের জানানো হয়েছিল যে তারা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি।
লিবিয়ার সরকার সকল কূটনীতিক, প্রতিনিধি দল এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে এই দেশের সার্বভৌমত্বকে সম্মান জানাতে এবং বিদেশি প্রতিনিধি দলগুলির ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণকারী আইন ও কনভেনশনগুলি সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতে এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি ও চুক্তিগুলিতে উল্লিখিত আনুষ্ঠানিক কাঠামো মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে।
উল্লেখ্য যে ২০১১ সাল থেকে, গভীর দলীয় এবং রাজনৈতিক মতবিরোধের মধ্যে, লিবিয়া একটি জটিল রাজনৈতিক সংকটে ভুগছে, যেখানে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার রয়েছে: একটি দেশের পশ্চিমে ত্রিপোলিতে "আব্দুল হামিদ আল-দিবিবা"-এর নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্য সরকার নামে এবং অন্যটি দেশের পূর্বে বেনগাজিতে পার্লামেন্টের সাথে যুক্ত "ওসামা হাম্মাদ"-এর নেতৃত্বে।
