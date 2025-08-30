হিজবুল্লাহর সাথে যেকোনো সরাসরি সংঘর্ষে সেনাবাহিনীর বিরোধিতা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হিজবুল্লাহ নিরস্ত্রীকরণ মামলায় লেবাননের সেনা কমান্ডারের প্রতিক্রিয়া: লেবাননের রক্তপাতের চেয়ে আমি পদত্যাগ করতে চাই।
লেবাননের সরকারের উপর যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের চাপ অব্যাহত থাকায়, পরিণতি যাই হোক না কেন, প্রতিরোধ নিরস্ত্রীকরণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য, লেবাননের সেনাবাহিনীর কমান্ডার জেনারেল রুডলফ হাইকাল এই চাপের জবাবে বলেছেন: "যদি কেউ চায় যে সেনাবাহিনী লেবাননের মানুষের রক্ত ঝরাক, তাহলে আমি এই সামরিক প্রতিষ্ঠানের কমান্ড থেকে পদত্যাগ করাই পছন্দ করব।"
এই মামলার সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, জেনারেল স্টাফ, গোয়েন্দা, জাতীয় নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক ও ব্রিগেড কমান্ডার সহ সেনাবাহিনী কমান্ড প্রতিরোধকে নিরস্ত্র করার জন্য একটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা বা সময়সূচী তৈরির বিরোধিতা ঘোষণা করেছে।
