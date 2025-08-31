  1. Home
যুদ্ধ একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে এবং দখলদারদের এর জন্য চরম মূল্য দিতে হবে।

৩১ আগস্ট ২০২৫ - ১৯:৪৮
News ID: 1722393
আনসারুল্লাহ আন্দোলনের রাজনৈতিক ব্যুরোর একজন সদস্য ঘোষণা করেছেন যে সানায় ইয়েমেনি সরকারের বৈঠকে হামলা লাল রেখা অতিক্রম করেছে এবং যুদ্ধ একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আনসারুল্লাহ আন্দোলনের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য মোহাম্মদ আল-বাখিতি আল-মায়াদিনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করেছেন যে সানায় ইয়েমেনি সরকারের বৈঠকে হামলা লাল রেখা অতিক্রম করেছে এবং যুদ্ধ একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।

তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে "প্রতিশোধ অনিবার্য এবং আমাদের পদক্ষেপ আমাদের কথার আগে হবে।"

তার কথোপকথন অব্যাহত রেখে, বাখিতি ফিলিস্তিনি ইস্যুকে আনসার আল্লাহ আন্দোলনের "প্রথম অগ্রাধিকার" বলে বিবেচনা করেন এবং আরও বলেন: "ইয়েমেনির রাষ্ট্রপতি মাহদী আল-মাশাতের সাম্প্রতিক বক্তব্য আবারও ফিলিস্তিন এবং গাজাকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে আন্দোলনের অবিচল অবস্থানের উপর জোর দিয়েছে।"

সাম্প্রতিক ইসরায়েলি হামলার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন: "দখলদাররা ইয়েমেনি জনগণের ইচ্ছা ভঙ্গ করতে পারবে না এবং আনসারুল্লাহ যেকোনো মূল্যে গাজাকে সমর্থন করে যাবে।"

বাখতি আরও উল্লেখ করেছেন যে ইয়েমেন যুদ্ধাবস্থায় রয়েছে এবং ইতিমধ্যেই তার শত্রুদের উপর অসংখ্য আঘাত করেছে। তিনি আরও বলেন: "আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে," তবে জোর দিয়ে বলেন যে আনসার আল্লাহ "ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে সফল হয়েছে এবং ইহুদিবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে একই পথে চলবে।"

উল্লেখ্য, সানায় ইয়েমেনি রাষ্ট্রপতির ঘোষণা অনুসারে, বৃহস্পতিবারের হামলায় ইয়েমেনির প্রধানমন্ত্রী আহমেদ গালিব আল-রাহভি এবং বেশ কয়েকজন মন্ত্রী শহীদ হন এবং আরও বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন।

