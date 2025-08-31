  1. Home
নেতানিয়াহুর বাড়ির সামনে ইহুদিবাদী নারীদের বিক্ষোভ।

৩১ আগস্ট ২০২৫ - ১৯:৫৫
বৃহস্পতিবার অধিকৃত জেরুজালেমে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বাড়ির সামনে শত শত ইহুদিবাদী নারী বিক্ষোভ করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হিব্রু সংবাদপত্র মা'আরিভ জানিয়েছে যে নেতানিয়াহুর বাড়ির সামনে শত শত মহিলা বিক্ষোভ করেছেন।

তারা স্লোগান দিয়েছেন, "সবাই গাজা ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা এখান থেকে যাব না।" বিক্ষোভকারীরা হামাসের সাথে বন্দী বিনিময় চুক্তির দাবি জানিয়েছে।

প্রতিবেদন অনুসারে, ইহুদিবাদী মহিলারা বিক্ষোভে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ইসরায়েলি বন্দীরা সুড়ঙ্গে অনাহারে মারা যাচ্ছে এবং আমরা রাস্তায় তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছি; কিন্তু নেতানিয়াহু এবং তার দল একটি চুক্তিতে বাধা দিচ্ছে এবং যুদ্ধ বন্ধ করছে এবং বিলাসবহুল রেস্তোরাঁয় খাচ্ছে।

দখলদার সেনাবাহিনী ৭ অক্টোবর, ২০২৩ সাল থেকে গাজায় গণহত্যা চালিয়ে আসছে এবং যুদ্ধ বন্ধের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সমস্ত আন্তর্জাতিক আহ্বান এবং আদেশ উপেক্ষা করেছে।

গাজা উপত্যকায় ইহুদিবাদী সরকারের গণহত্যার যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৬২,৮১৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১,৫৮,৬২৯ জন আহত হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। ৯,০০০ এরও বেশি মানুষ নিখোঁজ এবং লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। গাজায় ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের কারণে ১১৯ জন শিশুসহ ৩১৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

