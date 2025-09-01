ঐতিহাসিক আমন্ত্রণ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কুরআনিক অনুষ্ঠান "মাহাফেল" এর বিশিষ্ট বিচারকরা, যাদের মধ্যে হামেদ শাকির নেজাদ, হাসানাইন আল-হেলু এবং সাইয়্যেদ জালাল মাসুমি অন্তর্ভুক্ত, পাকিস্তানের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক উদযাপনে আমন্ত্রন হয়েছেন।
এই অনুষ্ঠান পাকিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হয়।
ইরান-ইসরাইলের বারো দিনের যুদ্ধের পর এই সফরটি মাহফিলের বিচরকদের প্রথম আন্তর্জাতিক উপস্থিতি, যে যুদ্ধে পাকিস্তান স্পষ্ট অবস্থান এবং দৃঢ় সমর্থন নিয়ে ইরানের পাশে দাঁড়িয়েছিল।
এখন, মাহফিলের বিচারকদের একটি বিশেষ আমন্ত্রণ অনুষ্ঠানটিকে আরও প্রতীকী মাত্রা দিয়েছে।
এই অনুষ্ঠানে মাহফিলের বিচরক ও অন্যান্য ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতি আয়োজকদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে পাকিস্তানের পোস্টার এবং শহুরে বিজ্ঞাপনে ফোরামের বিচারকদের ছবি দেখা যায়।
