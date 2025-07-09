ভারতের মুম্বাইয়ে আশুরা মিছিল; ফিলিস্তিন এবং বিপ্লবের নেতার সাথে সংহতি ঘোষণা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আহলে বাইত (আ.)-এর বিপুল সংখ্যক প্রেমিক-প্রেমিকা উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানটি কেবল ইমাম হুসাইন (আ.)-এর এবং তাঁর অনুগত সাথীদের জন্য একটি ঐতিহ্যবাহী শোক অনুষ্ঠানই ছিল না, বরং এটি ছিল নির্যাতিত ফিলিস্তিনি জনগণ এবং ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর প্রতি সমর্থন ঘোষণা করার একটি সুযোগও।
অনেক অংশগ্রহণকারী ফিলিস্তিনি পতাকা সম্বলিত টি-শার্ট এবং "আমরা কখনই অপমানের কাছে নতি স্বীকার করব না" এবং "জেরুজালেমের রাস্তা কারবালার মধ্য দিয়ে যায়" এর মতো স্লোগান পরা অবস্থায় উপস্থিত ছিলেন।
জনতার মধ্যে ইমাম খামেনেয়ীর পোস্টারও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল, যা প্রতিরোধের অক্ষ এবং এর নেতৃত্বের সাথে জনগণের গভীর সংযোগের ইঙ্গিত দেয়। এই মিছিলে বিখ্যাত "ইন্না আলাল আহদ" পতাকাটিও দেখা গিয়েছিল; আনুগত্য এবং প্রতিরোধের প্রতীক যা লেবাননের হিজবুল্লাহর প্রাক্তন মহাসচিব শহীদ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর সাথে যুক্ত।
