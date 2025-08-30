ইসরায়েলি বিমান হামলায় হুতি প্রধানমন্ত্রী নিহত

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হুতি নেতৃত্বাধীন সরকার শনিবার (৩০ আগস্ট) এক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
গত বৃহস্পতিবার ইয়েমেনের রাজধানী সানায় ইসরায়েল এই বিমান হামলা চালায়, যাতে আহমেদ আল-রাহাওয়িসহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী নিহত হন। হুতি সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হামলার সময় তারা তাদের বার্ষিক কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য একটি কর্মশালায় অংশ নিচ্ছিলেন।
গাজায় ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে চলাচলকারী ইসরায়েলি এবং পশ্চিমা জাহাজে হুতিরা হামলা চালিয়ে আসছে। এই হামলার জবাবেই সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইসরায়েল ইয়েমেনে দফায় দফায় হামলা চালাচ্ছে।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তারা সানায় ‘হুতি সন্ত্রাসী সরকারের একটি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে’ হামলা চালিয়েছে। হুতিরা অবশ্য বারবার জানিয়ে আসছে, ইসরায়েলি হামলা তাদের ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন থেকে বিরত রাখতে পারবে না। এর আগে বৃহস্পতিবারের হামলার চার দিন আগে সানায় ইসরায়েলি হামলায় ১০ জন নিহত এবং ৯০ জনের বেশি মানুষ আহত হয়েছিলেন।
