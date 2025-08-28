লিবিয়ার মুফতি: গাজা অবরোধের ব্যাপারে বিশ্বের নীরবতা লজ্জাজনক।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লিবিয়ার গ্র্যান্ড মুফতি সাদেক আল-ঘারিয়ানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন: "ট্রাম্প ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যে শান্তির কথা বলেন, কিন্তু গাজায় নিরীহ মানুষ হত্যা এবং ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর অপরাধ সম্পর্কে তিনি নীরব রয়েছেন, যা আমেরিকান যুদ্ধবিমান এবং ড্রোন দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।"
তিনি মধ্যস্থতাকারী আরব দেশগুলিকে (মিশর এবং কাতার) সম্বোধন করে বলেন: "যদি তোমরা শত্রুর নাশকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং ফিলিস্তিনি জনগণকে সমর্থন করতে না পারো, তাহলে পদত্যাগ করো, কারণ এই অকেজো ভূমিকা অব্যাহত রাখলে কেবল দখলদারদেরই লাভ হবে।"
আল-ঘারিয়ানি সতর্ক করে বলেন: "যে মধ্যস্থতাকারী গাজার অবরুদ্ধ জনগণকে গ্যারান্টি দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তার আলোচনায় কোনও ভূমিকা নেই। এই আচরণ আপনার এবং আপনার শাসকদের উপর এমন একটি দাগ যা ইতিহাস থেকে কখনও মুছে ফেলা হবে না।"
তিনি ইসলামী উম্মাহর তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন: "অবরোধ ভাঙার জন্য লক্ষ লক্ষ জাহাজ প্রেরণ করা জরুরি। গাজার ভয়াবহতা দেখে নীরব থাকা মুসলমানদের জন্য লজ্জাজনক।"
