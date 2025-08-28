  1. Home
  2. সেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

ইরানিদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে নতুনভাবে উস্কে দেওয়ার চেষ্টায় ইসরাইল

২৮ আগস্ট ২০২৫ - ২২:৪৪
News ID: 1721521
ইরানিদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে নতুনভাবে উস্কে দেওয়ার চেষ্টায় ইসরাইল

নেতানিয়াহু ইরানের জনগণের কাছে তার বার্তায় বোঝাতে চেষ্টা করছে যে পানি সঙ্কট সমাধানের চাবিকাঠি তার হাতে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নেতানিয়াহু সম্প্রতি ইরানের পানি সঙ্কটের কথা উল্লেখ করে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছে। ওই বার্তায় সে দাবি করে, ইসরাইল খরা মোকাবেলার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ।

ইরানীদেরকে তাদের স্বাধীনতা এবং প্রচুর পানির জন্য রাস্তায় নেমে আসার আহ্বান জানিয়েছে নেতানিয়াহু। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এবং বিভিন্ন বার্তায় (২০১৮ সহ) এই দাবিগুলো পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ইসরাইলকে পানি বিশেষজ্ঞ মনে করে এবং ইরানের জনগণের কাছে তার বার্তায় সে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে পানি সঙ্কট সমাধানের চাবিকাঠি তার হাতে।

যেখানে ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউটের প্রতিবেদন অনুসারে পানি সঙ্কটের দিক থেকে ইসরাইল ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রয়েছে, বিশ্বে নবম স্থানে রয়েছে তেলআবিব।

অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে বছরে গড়ে ৪৩৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়, যা বিশ্বব্যাপী গড়ের (১,০০০ মিলিমিটার) চেয়ে অনেক কম। বৃষ্টিপাত মূলত উত্তরে হয় এবং শীতকালে হয়।

এদিকে নেগেভ মরুভূমি প্রায় শুষ্কই থাকে। ভূপৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদ ১০০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে। তাদের বার্ষিক পানির ঘাটতি এবং ১,৫০০ থেকে ২,০০০ মিলিয়ন ঘনমিটারের মতো। এই পরিমাণ পানির ঘাটতি ইসরাইলের মোট বার্ষিক পানি ব্যবহারের প্রায় সমান।

২০২২ সালের আগস্টে সিএনএন'র প্রতিবেদন অনুসারে, ইসরাইলের পরিস্থিতি এতোই ভয়াবহ যে ভূমধ্যসাগর থেকে পানি পাম্প করার মতো সমাধানের দিকে ঠেলে দিতে হয়েছে তেলআবিবকে।

ইসরাইলের পানি ব্যবহারের বেশিরভাগই স্থানীয় প্রযুক্তির ফলাফল নয়। বরং পশ্চিমতীর ও গাজার সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণের ফলাফল। ইসরাইল পশ্চিমতীরের পাহাড়ি ঝর্ণার ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ পানি নিয়ে নেয়, সেখানকার মাত্র ১৫ শতাংশ পানির অ্যাক্সেস রয়েছে ফিলিস্তিনিদের।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha