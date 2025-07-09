আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের তানজানিয়া শাখার প্রধান ডঃ তাকাভির দৃষ্টিকোণ থেকে আশুরার বার্তাকে স্থায়ীকরণে নারীদের ভূমিকা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তানজানিয়ার হযরত জয়নব (সা.আ.)মাদ্রাসায় এক শোক অনুষ্ঠানে ডঃ আলী তাকভি আশুরার বার্তা সংরক্ষণে নারীদের ভূমিকার উপর জোর দেন। তিনি কারবালায় নারীদের উপস্থিতিকে নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ বলে মনে করেন। তাকভি মুসলিম নারীদের হযরত জয়নব (সা.আ.) এবং আহলে বাইত (আ.)-এর নারীদের উদাহরণ অনুসরণ করার আহ্বান জানান।
তিনি তার বক্তৃতায় সমাজে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের ভূমিকা ও গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন: ইমাম হুসাইন (আ.)-এর বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিম নারীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারবালার ঘটনায়, নারীরা তাদের সক্রিয় উপস্থিতি এবং দুঃখকষ্ট ও দুর্দশা সহ্য করে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর নিপীড়ন এবং ন্যায়বিচারের সন্ধানের বার্তা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।
হযরত জয়নব (সা.)-এর উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন: "একজন মহিলা এবং কারবালার ঘটনার প্রধান বর্ণনাকারী এবং আশুরার বার্তাবাহক হিসেবে হযরত জয়নব (সা.)-এর ভূমিকা এক অনন্য এবং অতুলনীয় ভূমিকা।
তাদের পাশাপাশি, উম্মে কুলসুম (সা.) এবং আহলে বাইত (আ.)-এর অন্যান্য নারীদেরও এই পবিত্র বার্তা সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর এবং বিশেষ উপস্থিতি ছিল।
মুসলিম ইবনে আকিলের স্ত্রী উম্মে ওয়াহাব এবং কারবালার শহীদদের মায়েরা, ইমাম হুসাইন (আ.) এবং তাঁর সঙ্গীদের সমর্থন করে, তাদের সন্তানদের ত্যাগ ও সাহসিকতার চিত্র তুলে ধরে আশুরার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।
ইসলামের বার্তা ও ইতিহাস সংরক্ষণে নারীর ভূমিকা: ইতিহাস জুড়ে, আশুরার বর্ণনা ও স্মৃতি সংরক্ষণ এবং প্রেরণে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে, ইমাম হুসাইন (আ.)-এর বার্তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অবিকৃতভাবে প্রেরণ করা হয়েছিল।
সামগ্রিকভাবে, আশুরার দিন এবং ইসলামী ইতিহাস জুড়ে মুসলিম নারীরা তাদের কার্যকর ভূমিকার মাধ্যমে বিশ্বকে বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, যেমন নিপীড়নের মুখোমুখি হওয়া, নিপীড়িতদের রক্ষা করা এবং ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষা করা।
মুসলিম নারীদের উচিত তাদের জীবনে সর্বদা এই আলোকিত পথ অনুসরণ করা এবং আহলে বাইত (আঃ)-এর নারীদের তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা; যারা ইসলামের জন্য লড়াই করেছেন এবং পবিত্র ও মহৎ নীতির উপর ভিত্তি করে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে জীবনযাপন করেছেন।
