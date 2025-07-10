লোহিত সাগরে আরেক মালবাহী জাহাজ ডোবালো ইয়েমেন

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লোহিত সাগরে আরও একটি মালবাহী জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে হুথি আনসারুল্লাহ নিয়ন্ত্রিত ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী। ক্ষেপণাস্ত্র ও চালকবিহীন নৌকা দিয়ে জাহাজটিতে হামলা চালানো হয়।
এদিকে ডুবে যাওয়া জাহাজটি থেকে ৬ জন নাবিককে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় চারজন নিহত এবং অন্তত ১৫ জন নিখোঁজ রয়েছেন। খবর রয়টার্সের।
ইয়েমেনি বাহিনী জানিয়েছে, গত সোমবার (৭ জুলাই) ইটার্নিটি-সি নামক গ্রিসের মালিকানাধীন জাহাজটিতে একটি চালকবিহীন নৌকা এবং ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে হামলা চালানো হয়। যার লক্ষ্য গাজার ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশ এবং সামরিক আগ্রাসন বন্ধে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর ওপর চাপ সৃষ্টি করা।
হুথি আনসারুল্লাহ নিয়ন্ত্রিত ইয়েমেনের সামরিক মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি বলেন, ইটার্নিটি-সি ইসরাইলের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় তাতে হামলা চালানো হয়। হামলার দুদিন পর বুধবার (৯ জুলাই) জাহাজটি ডুবে যায়। হামলার পর ইয়েমেনি যোদ্ধারা ‘জাহাজের বেশ কয়েকজন নাবিককে উদ্ধার ও চিকিৎসা সেবা দিয়েছে এবং নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেছে’।
ইয়েমেনি বাহিনী এ ঘটনার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। তাতে ইটার্নিটি-সি জাহাজে হামলার পুরো দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এতে নাবিকদের সরে যাওয়ার জন্য টেলিফোন কল এবং জাহাজটি ডুবে যাওয়ার আগে বিস্ফোরণের দৃশ্যও দেখানো হয়েছে।
এদিকে ইয়েমেনের মার্কিন মিশন হুথি আনসারুল্লাহর বিরুদ্ধে ইটার্নিটি-সি থেকে বহু সংখ্যক নাবিককে অপহরণের অভিযোগ এনেছে। সেই সঙ্গে তাদেরকে অবিলম্বে ও নিঃশর্ত মুক্তির আহ্বান জানিয়েছে। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী পরিচালিত যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস সেন্টার (ইউকেএমটিও) মঙ্গলবার জানায়, হামলায় জাহাজটির ‘উল্লেখযোগ্য ক্ষতি’ হয় এবং এটি পরিচালনা শক্তি হারিয়ে ফেলে’।
যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক নিরাপত্তা সংস্থা অ্যামব্রে জানায়, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজটি হুতি নিয়ন্ত্রিত ইয়েমেনের বন্দর শহর হোদেইদাহ উপকূলের কাছে ডুবে গেছে। এর আগে চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে লোহিত সাগরে হামলা চালিয়ে একটি মালবাহী জাহাজ ডুবিয়ে দেয় ইয়েমেনি বাহিনী। গত ৭ জুলাই এক বার্তায় গোষ্ঠীটি জানায়, গুলি, রকেট ও দূরনিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরকভর্তি নৌকা ব্যবহার করে চালানো হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজটি ডুবে গেছে।
আল মাসিরা টিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি ঘোষণা করেন, ম্যাজিক সিজ জাহাজটি সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রের গভীরে ডুবে গেছে। সেই সঙ্গে জাহাজটি ডুবে যাওয়ার দৃশ্যের অডিও ও ভিডিও ফুটেজ ধারণ করা হয়েছে বলেও নিশ্চিত করেন তিনি।
Your Comment