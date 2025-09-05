আরবাইন প্রচারে শিল্প ও গণমাধ্যম।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "আমরা হুসাইন (আঃ)-এর সন্তান" শীর্ষক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের সমাপনী অনুষ্ঠান বৃহস্পতিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, সকালে কোম শহরের ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ইয়াভারান কমপ্লেক্সের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।
"আমরা হুসাইন (আঃ)-এর সন্তান" শীর্ষক দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের বিজয়ীদের সম্মান জানাতে কিছু আন্তর্জাতিক কর্মীকে সম্মান জানাতে এই অনুষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন কর্মসূচিও ছিল।
এই অনুষ্ঠানে আহলে বাইত (আ.)-এর ওয়ার্ল্ড অ্যাসেম্বলির মহাসচিব আয়াতুল্লাহ রেযা রামেযানি, হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমীন আবদুল ফাত্তাহ নবাব, হজ ও তীর্থযাত্রী বিষয়ক সুপ্রিম লিডারের প্রতিনিধি, হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমীনের ডেপুটি ফর ডেভেলপমেন্ট আহলে বাইত (আ.) এবং আহলে বাইতের আন্তর্জাতিক আহ্বায়ক হুসেইন আহম্মেদ হুসেইনী ও ,হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন "সৈয়্যেদ আলীরেযা তাকাভী", ইতিকাফের কেন্দ্রীয় সদর দফতরের প্রধান, হোজ্জাতোলেসলাম ওয়া মুসলিমীন "মোহাম্মদ আল-হাসুন", গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহ সিস্তানির অফিসের সাথে যুক্ত মতবাদ গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান, "সৈয়্যদ মোহাম্মদ হাজ্জার হোসেইনি, মিউনিসিপ্যাল গ্রুপের জেনারেল রিলেশনশিপ এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের পরিচালক, ক্বাসুম গ্রুপের পরিচালক, বুদ্ধিজীবী ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব পরিষদের মহাসচিব আয়াতুল্লাহ রামেযানি অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতা প্রদান করেন। আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব পরিষদের মহাসচিব অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতির প্রশংসা করে অনুষ্ঠানে বলেন: মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর নৈতিক ও ব্যবস্থাপনাগত দিকগুলি বর্তমান যুগের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে অন্যতম। মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বকে ন্যায়বিচার ও মর্যাদার সাথে পরিচিত করা বিশ্বে ন্যায়বিচার ও মর্যাদা অর্জনের পথ প্রশস্ত করে।
হজ্জ ও তীর্থযাত্রা বিষয়ক সর্বোচ্চ নেতার প্রতিনিধি হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন সাইয়্যিদ আব্দুল ফাত্তাহ নবাবও এই অনুষ্ঠানে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শিক্ষার উপকারিতা তুলে ধরে বলেন: "ইমাম হুসাইন (আ.)-এর বাণী চিরকাল জীবন্ত ইতিহাস এবং আমাদের সর্বদা তা থেকে উপকৃত হওয়া উচিত।"
তিনি আরবাইন পদযাত্রাকে একটি অনন্য অভিজ্ঞতা বলে অভিহিত করেন এবং আরও বলেন: "কিছু পদযাত্রা হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ হয় অথবা মানুষ কষ্ট করে চলাচল করে, কিন্তু কোনটির সাথেই আরবাইন পদযাত্রার তুলনা করা যায় না। এই আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সাথে অন্যদের সেবা এবং সামাজিক চেতনা শক্তিশালী হয়।"
অনুষ্ঠানের অন্য একটি অংশে আহলুল বাইত নিউজ এজেন্সি (আবনা) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাসান সাদরায়ী আরেফ আরবাইন প্রচার বয়কটকে পরাজিত করার জন্য মিডিয়ার ক্ষমতা ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন: "মিডিয়া বয়কট মোকাবেলার সর্বোত্তম উপায় হল মিডিয়া কাঠামো এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা।" অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু নির্বাচনও এই বিষয়টি মাথায় রেখে করা হয়েছে।
"আমরা হুসেইন (আ.)-এর সন্তান" শীর্ষক মিডিয়া ইভেন্টের সম্পাদক হামিদ আসগারী এই সময়ের মধ্যে কাজের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘোষণা করে অনুষ্ঠানটি চালিয়ে যান, তিনি বলেন: "দ্বিতীয় সময়ে, ৯টি দেশ থেকে ২,৫০০টি কাজ গৃহীত হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় সাড়ে তিন গুণ বেশি। ইরানের পরে সবচেয়ে বেশি কাজ ইরাক থেকে এসেছে।"
অনুষ্ঠানের অন্য অংশে, চারজন আন্তর্জাতিক আরবাইন কর্মীকে প্রশংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়: আজারবাইজান থেকে "আমেনাহ হুসাইন আভা", ফিলিস্তিন থেকে "আব্দুল রহমান আবু সুনিনা", আল-উইলায়াহ নেটওয়ার্কের পরিচালক "ইব্রাহিম বাকেরিয়ান" এবং হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন, আহলে বাইত (আঃ) বিশ্ব পরিষদের আন্তর্জাতিক সহ-সভাপতি এবং পরিষদের আরবাইন কমিটির সচিব মোহাম্মদ আলী মঈনিয়ান।
"আমরা হুসাইন (আঃ)-এর সন্তান" আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের বিজয়ীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং সভায় উপস্থিত বিজয়ীদের উপহার প্রদান অনুষ্ঠানের সমাপনী অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত অংশ ছিল।
