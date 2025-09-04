  1. Home
ইসরায়েলের দিকে নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ২২:৪৫
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ইয়েমেনি বাহিনী আবারও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল অধিকৃত ভূখণ্ডের দিকে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানায়, ইয়েমেন থেকে ছোঁড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করে এবং বাধা দেওয়া হয়েছে। তবে তারা আরও দাবি করে, ক্ষেপণাস্ত্রটি অধিকৃত ভূখণ্ডের বাইরে গিয়ে আছড়ে পড়ে।

এ হামলার বিষয়ে এখনো পর্যন্ত ইয়েমেনি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য আসেনি।

এর আগের দিন, বুধবার ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনী জানায়, তারা দুই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ইসরায়েলের তেল আবিবে হামলা চালায়।

ইয়েমেনি সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি বলেন, হামলায় ব্যবহৃত হয় "প্যালেস্টাইন-২" ক্লাস্টার ক্ষেপণাস্ত্র এবং "জুলফিকার" ক্ষেপণাস্ত্র, যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুতে নিক্ষেপ করা হয়।

তিনি দাবি করেন, এই হামলার ফলে “লক্ষ লক্ষ বসতি স্থাপনকারী” আশ্রয়কেন্দ্রে পালিয়ে যায় এবং বেন গুরিয়ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

সারি বলেন, এই হামলা ছিল গাজার ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশ এবং ইসরায়েলের দ্বারা ইয়েমেনের ওপর হামলার জবাবে ইয়েমেনের প্রথম প্রতিক্রিয়া।

তিনি আরও বলেন, “সিয়োনিস্ট শাসনব্যবস্থা কখনোই নিরাপত্তা ও শান্তি পাবে না। পরবর্তী সময়ে ইয়েমেনের হামলা আরও তীব্র হবে।”

ইসরায়েলের গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই ফিলিস্তিনের সংগ্রামে প্রকাশ্য সমর্থন দিয়ে আসছে ইয়েমেন।

