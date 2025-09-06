  1. Home
নরওয়ের ইসরায়েল-বিরোধী সিদ্ধান্তে আমেরিকার ক্ষোভ।

৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৬:১০
নরওয়েজিয়ান সার্বভৌম সম্পদ তহবিল, ইসরায়েলের সাথে যুক্ত কোম্পানিগুলি থেকে তার তহবিল প্রত্যাহার করে, ওয়াশিংটনের তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নরওয়ের সার্বভৌম সম্পদ তহবিল, বিশ্বের বৃহত্তম বিনিয়োগ তহবিল যার সম্পদ ২ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি, ইসরায়েলের সাথে যুক্ত ২৯টি কোম্পানিতে বিনিয়োগ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার মধ্যে আমেরিকান কোম্পানি ক্যাটারপিলারও রয়েছে, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

সরকারী পর্যালোচনার পর এই পদক্ষেপের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল এবং নরওয়ের অর্থমন্ত্রী জেন্স স্টলটেনবার্গ "মানবিক কারণে" এটিকে ন্যায্যতা দিয়েছেন।

স্টলটেনবার্গ ব্যাখ্যা করেছেন যে গাজা এবং পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি সম্পত্তি ধ্বংস করার জন্য ক্যাটারপিলার বুলডোজার ব্যবহারই এই বিতর্কিত অবস্থানের মূল কারণ।

ওয়াশিংটনে এই প্রতিক্রিয়া তীব্র আকার ধারণ করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ মিত্র সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম নরওয়েজিয়ান তহবিলের আচরণকে "লজ্জাজনক" বলে অভিহিত করেছেন এবং সতর্ক করে দিয়েছেন যে এই সিদ্ধান্তের জবাব দেওয়া হবে না।

তিনি তহবিলের কর্মীদের উপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপের চেষ্টাও করছেন।

