বেলজিয়াম: আমরা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ১২টি আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাক্সিম প্রোভো ঘোষণা করেছেন: "আমরা গাজা উপত্যকায় চলমান মানবিক বিপর্যয়ের নিন্দা জানাই। আমরা দুটি পর্যায়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেব, প্রথম পর্যায়ে সাধারণ পরিষদে।
বসতি স্থাপন এবং সংযুক্তি প্রকল্প পুনরায় শুরু করে ইসরায়েল একটি বড় ভুল করেছে।"
বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে আরও বলেন: "ইসরায়েলি লঙ্ঘন (তথাকথিত) দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানকে দুর্বল করে। আমরা আন্তর্জাতিকভাবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ১২টি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছি।
ইউরোপের একটি মহাদেশ হিসেবে (স্বাধীনভাবে) কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ এবং যদি এটি কাজ না করে, তাহলে আমরা পৃথকভাবে (ইহুদি দখলদারদের বিরুদ্ধে) কাজ করব।"
ম্যাক্সিম প্রোভো এই প্রসঙ্গে আরও বলেন: "বসতি স্থাপনকারী পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করে আমরা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আমাদের নিষেধাজ্ঞা আরও তীব্র করেছি।
চরমপন্থী মন্ত্রী বেন-গভর্নর এবং স্মোট্রিচের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আমরা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আমাদের নিষেধাজ্ঞা আরও তীব্র করেছি। নেতানিয়াহু তার আচরণ পরিবর্তন না করা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।"
