আব্দুল মালিক আল-হুথি: আমেরিকা ও ইহুদিবাদী শাসন সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে হুমকি দিচ্ছে

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - আল-মাসিরার বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ইয়েমেনের আনসারুল্লাহ আন্দোলনের প্রধান একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তার বক্তৃতায় আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ঘটনাবলী, বিশেষ করে গাজা উপত্যকায় ইহুদিবাদী শাসনের অব্যাহত আগ্রাসন নিয়ে আলোচনা করেছেন।
সাইয়েদ আব্দুল মালিক বদরউদ্দিন আল-হুথি তার বক্তৃতায় বলেন যে, পবিত্র কোরআনের প্রতি মুসলিম উম্মাহর আনুগত্য খুবই উদ্বেগজনক পর্যায়ে নেমে এসেছে, এতটাই যে উম্মাহর অনেক সন্তানের কোরআনের প্রতি আনুগত্য কেবল বাহ্যিক হয়ে পড়েছে।
তিনি আরও যোগ করেন: "আমেরিকান-ইসরায়েলি স্বৈরাচার জাতিগুলোকে দাসত্ব ও অবমাননা করার মাধ্যমে এবং অবিচার ও দুর্নীতি ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে উম্মাহর জন্য হুমকি। এই স্বৈরাচার উম্মাহর পবিত্র স্থানগুলোকে লক্ষ্য করে এবং এর ইসলামিক বৈশিষ্ট্য মুছে ফেলার লক্ষ্য রাখে। আমেরিকা ও ইসরায়েলের হুমকির মোকাবিলায় সঠিক পথ হলো পবিত্র কোরআনের নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে গুরুতর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।"
আল-হুথি উল্লেখ করেন: "গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনি জনগণ যে বিরাট বিপর্যয় ও অবিচার সহ্য করছে, তা সমগ্র বিশ্বের জন্য বিপদ। গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনি জনগণের উপর যা ঘটছে, তা একটি ভয়াবহ ট্র্যাজেডি এবং বিরাট অবিচার। গাজার ফিলিস্তিনি জনগণ এখন ক্ষুধার সবচেয়ে কঠিন পর্যায়ে রয়েছে এবং শিশুরা ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে। ইসরায়েলি শত্রু মৃত্যুফাঁদ এবং মানবিক সহায়তার বিষয়টি এমনভাবে সাজিয়েছে যাতে সেগুলোকে হত্যা ও গণহত্যার ফাঁদে পরিণত করা যায়। শত শত মিলিয়ন আরব এবং দুই বিলিয়ন মুসলমান তাদের ঘিরে রয়েছে, যেন তারা একটি অসহায় উম্মাহ, অথচ গাজার অনেক মানুষ চরম ক্ষুধা ও ভয়াবহ বিপর্যয়ে দিন কাটাচ্ছে।"
আনসারুল্লাহর প্রধান বলেন: "গাজার শিশুদের ক্ষুধায় মৃত্যুর মর্মান্তিক দৃশ্য দেখা, প্রাথমিকভাবে আরবদের জন্য এবং তারপর অন্যান্য মুসলমানদের জন্য গভীরভাবে লজ্জাজনক অবস্থা। উম্মাহর উদাসীনতার ভয়াবহ মাত্রা ইসরায়েলি ও আমেরিকান শত্রুদের নিশ্চিত করেছে যে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ, যা কিছু হোক না কেন, নেওয়া হবে না। ফিলিস্তিনি জনগণের উপর অত্যাচার সমগ্র উম্মাহর উপর অত্যাচার এবং আমেরিকান-ইসরায়েলি হুমকি সমগ্র উম্মাহর জন্য হুমকি।"
তার বক্তৃতার অন্য অংশে তিনি বলেন: "ইয়েমেনি জনগণ গাজায় আগ্রাসনের শুরু থেকে তাদের ব্যাপক ও ধারাবাহিক আন্দোলনে, দুটি ধারাবাহিক সামরিক আগ্রাসনের পরেও, তাদের অবস্থানে অটল রয়েছে। গাজার প্রতি তার সমর্থনের কারণে ইয়েমেন হাজার হাজার বিমান হামলা, কঠোর অবরোধ, মানবিক সহায়তার ব্যাপক হ্রাস এবং অর্থনৈতিক যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছে। গাজার সমর্থনে ইয়েমেন একটি ব্যাপক প্রচার যুদ্ধের মুখোমুখি, যার লক্ষ্য জনগণের মনোযোগ সরিয়ে নেওয়া এবং তাদের মূল সমস্যা থেকে বিচ্যুত করা। আল্লাহর রহমতে, আমাদের জনগণকে তাদের পথ থেকে বিচ্যুত করার শত্রুদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।"
