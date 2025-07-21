মিশর একটি বড় সন্ত্রাসী পরিকল্পনা নস্যাৎ করার ঘোষণা দিয়েছে

আহলুল বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মিশরের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে নিরাপত্তা বাহিনী "হাসম" গোষ্ঠী - যা মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে যুক্ত - দ্বারা পরিকল্পিত একটি বড় সন্ত্রাসী অভিযান সফলভাবে নস্যাৎ করতে সক্ষম হয়েছে।
রুসিয়া আল-ইয়োম নেটওয়ার্কের ওয়েবসাইট অনুসারে, মিশরের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, "হাসম" গোষ্ঠীর নেতারা, যারা বর্তমানে তুরস্কের মাটিতে বসবাস করছেন, তাদের নাশকতাপূর্ণ কার্যক্রম পুনরুজ্জীবিত করার পরিকল্পনা শুরু করেছেন এবং এই গোষ্ঠীর একজন প্রশিক্ষিত সদস্যকে, যিনি পূর্বে একটি সীমান্তবর্তী দেশে উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন, এই অভিযান চালানোর জন্য অবৈধভাবে মিশরের মাটিতে প্রবেশ করিয়েছেন।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই ব্যক্তিরা অতীতে মিশরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের হত্যার পরিকল্পনাতেও জড়িত ছিল, যার মধ্যে মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির বহনকারী বিমানকে লক্ষ্যবস্তু করার চেষ্টা এবং পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হত্যা অন্তর্ভুক্ত ছিল।
মিশরের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে যে, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার সহযোগিতায় এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রসিকিউটরের কাছ থেকে বিচারিক অনুমতি পাওয়ার পর, সন্ত্রাসীদের আস্তানা চিহ্নিত এবং অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানের সময়, ২ জন সন্ত্রাসী নিরাপত্তা বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে অন্ধভাবে কর্মকর্তাদের এবং সাধারণ মানুষের দিকে গুলি চালায়, যারা নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষে নিহত হয়।
এই গোষ্ঠীর চিহ্নিত নেতাদের তালিকায় ইয়াহিয়া আল-সাইয়েদ ইব্রাহিম মুহাম্মদ মুসা (গোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সামরিক কাঠামোর দায়িত্বশীল), মুহাম্মদ রফিক মান্না, আলা আল-সামাহি, মুহাম্মদ আবদেল হাফিজ এবং আলি মাহমুদ আবদেল ওয়ানিসের নাম দেখা যায়।
এ প্রসঙ্গে, মিশরের সুপরিচিত টেলিভিশন উপস্থাপক আহমেদ মুসা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে এই বিবৃতিতে তুরস্কের নাম উল্লেখ করা একটি গুরুতর রাজনৈতিক, নিরাপত্তা এবং কূটনৈতিক বার্তা।
তিনি বলেন: "সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই প্রথমবার এমন একটি বিবৃতিতে তুরস্কের নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে; কারণ এই দেশটি সন্ত্রাসীদের জন্য একটি আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে যারা মিশরের মাটিতে নাশকতাপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করে।"
মুসা তুর্কি কর্তৃপক্ষের কাছে এই গোষ্ঠীর পলাতক সদস্যদের কায়রোতে হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়েছেন; কারণ মিশর এর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে এই দাবি করেছিল।
