ইউনিসেফ: গাজা শিশুদের কবরস্থানে পরিণত হয়েছে

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - আল-জাজিরার বরাত দিয়ে জানিয়েছে, জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) আঞ্চলিক মুখপাত্র সতর্ক করে বলেছেন যে, গাজা উপত্যকা বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন এবং বিশ্বব্যাপী উদাসীনতার কারণে এই উপত্যকা শিশুদের কবরস্থানে পরিণত হয়েছে।
আল-জাজিরা নেটওয়ার্কের সাথে তার সাক্ষাৎকারের ধারাবাহিকতায় তিনি আরও বলেন: "গাজা উপত্যকার উপর অবরোধ এবং মানবিক সাহায্য প্রবেশে সীমাবদ্ধতা এই অঞ্চলে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।"
জাতিসংঘের এই কর্মকর্তা উল্লেখ করেন: "ইসরায়েল গাজায় মানবিক সাহায্য প্রবেশের অনেক অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এই প্রত্যাখ্যানগুলো এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে যা এই অঞ্চল আজ প্রত্যক্ষ করছে।"
