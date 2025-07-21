  1. Home
ইউনিসেফ: গাজা শিশুদের কবরস্থানে পরিণত হয়েছে

২১ জুলাই ২০২৫ - ১১:৪৭
জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) আঞ্চলিক মুখপাত্র ইহুদিবাদী শাসনের গাজা উপত্যকায় মানবিক সাহায্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার সমালোচনা করে সতর্ক করে বলেছেন যে, এই উপত্যকা শিশুদের কবরস্থানে পরিণত হয়েছে।

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - আল-জাজিরার বরাত দিয়ে জানিয়েছে, জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) আঞ্চলিক মুখপাত্র সতর্ক করে বলেছেন যে, গাজা উপত্যকা বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন এবং বিশ্বব্যাপী উদাসীনতার কারণে এই উপত্যকা শিশুদের কবরস্থানে পরিণত হয়েছে।

আল-জাজিরা নেটওয়ার্কের সাথে তার সাক্ষাৎকারের ধারাবাহিকতায় তিনি আরও বলেন: "গাজা উপত্যকার উপর অবরোধ এবং মানবিক সাহায্য প্রবেশে সীমাবদ্ধতা এই অঞ্চলে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।"

জাতিসংঘের এই কর্মকর্তা উল্লেখ করেন: "ইসরায়েল গাজায় মানবিক সাহায্য প্রবেশের অনেক অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এই প্রত্যাখ্যানগুলো এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে যা এই অঞ্চল আজ প্রত্যক্ষ করছে।"

