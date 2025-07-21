ফক্স নিউজ নেটওয়ার্ক; ডানপন্থীদের কণ্ঠস্বর থেকে ট্রাম্প প্রশাসনের মুখপাত্র পর্যন্ত

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, রুপার্ট মারডক কর্তৃক ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ফক্স নিউজ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া পরিমণ্ডলে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে, বিশেষ করে যারা রক্ষণশীল আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তাদের মধ্যে। যেখানে ডেমোক্র্যাটরা বিভিন্ন সংবাদ উৎস ব্যবহার করে, সেখানে রিপাবলিকানদের জন্য প্রভাব এবং আকর্ষণ উভয় দিক থেকে কোনোটিই ফক্স নিউজের ধারেকাছে আসে না।
এছাড়াও, এই চ্যানেলের ১০ জনেরও বেশি প্রাক্তন কর্মচারী ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। নিচে, পিউ রিসার্চ সেন্টারের জরিপের তথ্যের ভিত্তিতে ফক্স নিউজ এবং এর দর্শকদের সম্পর্কে ৬টি মূল বিষয় আলোচনা করা হলো:
১. দর্শক সংখ্যা এবং জনসাধারণের আস্থার মাত্রা
মার্চ ২০২৫ সালের জরিপ অনুযায়ী, প্রায় ৩৮% আমেরিকান নিয়মিত ফক্স নিউজের খবর অনুসরণ করেন; যা এবিসি (৩৬%) এবং এনবিসি (৩৫%) চ্যানেলের দর্শকদের সংখ্যার সাথে তুলনীয়। ৩৭% আমেরিকান প্রাপ্তবয়স্ক ফক্স নিউজকে বিশ্বাস করেন, যেখানে ৪২% এটিকে অবিশ্বাস করেন; এটি ৩০টি জরিপকৃত সংবাদ উৎসের মধ্যে সর্বোচ্চ অবিশ্বাস।
২. রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি
রিপাবলিকানরা ফক্স নিউজকে বেশি বিশ্বাস করেন (৫৬%), যেখানে ডেমোক্র্যাটরা এর প্রতি সবচেয়ে বেশি অবিশ্বাস দেখান (৬৪%)। তবে, ১৮% ডেমোক্র্যাট এখনো এই চ্যানেলের খবর অনুসরণ করেন; যা তাদের মধ্যে ওয়াশিংটন পোস্টের দর্শকদের সংখ্যার সমান।
৩. দর্শকদের আদর্শিক অবস্থান
ফক্স নিউজের দর্শকদের গড় রাজনৈতিক ঝোঁক মার্কিন রাজনৈতিক বর্ণালীর ডান দিকে, তবে ব্রেডবার্ট বা নিউজম্যাক্সের মতো মিডিয়ার দর্শকদের মতো ততটা নয়।
৪. দর্শকদের বয়স এবং বয়স প্রবণতা
অন্যদের চেয়ে বয়স্ক ব্যক্তিরা ফক্স নিউজকে বেশি বিশ্বাস করেন। ৬৫ বছরের বেশি বয়সী ৪৭% এবং ৫০ থেকে ৬৪ বছর বয়সী ৪৫% এই চ্যানেলের নিয়মিত দর্শক। ৩০ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে মাত্র ২৮% নিয়মিত এই চ্যানেল অনুসরণ করেন। ৬৫ বছরের বেশি বয়সী ৭৬% রিপাবলিকান ফক্স নিউজকে বিশ্বাস করেন, যেখানে ৩০ বছরের কম বয়সী তাদের দলের সদস্যদের মধ্যে এই সংখ্যা ৪১%-এ নেমে আসে।
৫. ২০২৪ সালের নির্বাচনে ফক্স নিউজের ভূমিকা
২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে, অর্ধেক আমেরিকান ফক্স নিউজকে তাদের রাজনৈতিক খবরের প্রধান বা গৌণ উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রিপাবলিকানরা ডেমোক্র্যাটদের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি এই চ্যানেলকে সংবাদ উৎস হিসেবে বেছে নিয়েছেন (৬৯% বনাম ৩২%)।
৬. ২০২৪ সালে রাজনৈতিক খবরের সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎস
ফক্স নিউজ ১৩% নিয়ে ২০২৪ সালে অন্য যেকোনো মিডিয়ার চেয়ে রাজনৈতিক খবরের প্রধান উৎস হিসেবে বেশি পরিচিতি লাভ করেছে। এরপরে সিএনএন ১০%, স্থানীয় টেলিভিশন ৬% এবং এবিসি ৫%। ৬৫ বছরের বেশি বয়সী প্রাপ্তবয়স্করা অন্যান্য যেকোনো বয়সীর চেয়ে ফক্স নিউজকে তাদের প্রধান উৎস হিসেবে বেশি উল্লেখ করেছেন (৩২% বনাম ৩০ বছরের কম বয়সীদের মাত্র ৫%)।
