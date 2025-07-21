ওমানের মুফতি: মুসলিম ও আরব দেশগুলো গাজার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নিক

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - সাউত আল-কুদসের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ওমানের মুফতি শেখ আহমেদ আল-খালিলি ঘোষণা করেছেন: "আমরা দুঃখ ও বেদনার সাথে প্রিয় গাজার দুর্দশা পর্যবেক্ষণ করছি, যা তীব্র অবরোধ এবং স্পষ্ট অত্যাচারের শিকার।"
তিনি আরও বলেন: "আমরা মুসলিম ও আরব দেশগুলোকে গাজা উপত্যকায় আমাদের ভাইদের সমর্থনে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাই এবং এটি সমগ্র মানবজাতির উপর একটি অধিকার।"
উল্লেখ্য যে, গাজা উপত্যকার ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ঘোষণা অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর সেনাবাহিনীর গাজা উপত্যকায় হামলার ফলে ৫৮ হাজার ৮৫৯ জন শাহাদাত বরণ করেছেন। এই উপত্যকায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর সেনাবাহিনীর হামলায় মোট আহতের সংখ্যা ১ লাখ ৪০ হাজার ৯৮০ জনে পৌঁছেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৩০ জন শহীদের মরদেহ হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছে। এছাড়াও, এই সময়ে ৪৯৫ জন আহত হয়েছেন।
এছাড়াও, ২০২৫ সালের ১৮ মার্চ থেকে গাজায় হামলার নতুন ঢেউয়ে ৮০৬৬ জন শহীদ এবং ২৮৯৩৯ জন আহত হয়েছেন। এখনো গাজা উপত্যকায় হাজার হাজার মানুষ নিখোঁজ এবং ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে আছেন।
সাহায্য বিতরণ কেন্দ্রগুলোতেও গত ২৪ ঘণ্টায় ৩১ জন শহীদ এবং আরও ১০৭ জনের বেশি আহত হয়েছেন, ফলে এই কেন্দ্রগুলোতে শাহাদাত বরণকারী ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা ৯২২ জন শহীদ এবং আহতদের সংখ্যা ৫৮৬১ জনে পৌঁছেছে।
