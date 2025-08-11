ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে ট্রাম্পের ১০০ কোটি ডলার জরিমানা

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): ২০২৪ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস ক্যাম্পাসে ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের সময় কথিত ইহুদিবিদ্বেষী আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই দাবি করা হয়েছে।
ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি ক্যাম্পাসের প্রধান জেমস মিলিকেন জানান, তারা শুক্রবার এই দাবির নোটিশ পেয়েছেন এবং তা পর্যালোচনা করছেন। তিনি বলেন, এমন বিশাল অঙ্কের জরিমানা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার জন্য ‘সম্পূর্ণ বিধ্বংসী’ হবে এবং ছাত্রছাত্রী ও ক্যালিফোর্নিয়ার জনগণের জন্য ব্যাপক ক্ষতি সাধন করবে।
জরিমানার এই পরিমাণ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আরোপিত জরিমানার পাঁচ গুণ। গভর্নর গ্যাভিন নিউসম ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছেন।
তিনি বলেন, ট্রাম্প একাডেমিক স্বাধীনতাকে দমন করার চেষ্টা করছেন এবং ক্যালিফোর্নিয়ার অর্থনীতির মেরুদণ্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইছেন। নিউসম আরও জানান, তারা এই দাবির বিরুদ্ধে মামলা করবেন।
মিডিয়া সূত্র অনুযায়ী, সরকার এই জরিমানার অর্থ কিস্তিতে চাইছে এবং এর মধ্যে ১৭২ মিলিয়ন ডলার একটি তহবিলে দেওয়ার দাবি করেছে, যা ইহুদি শিক্ষার্থীদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্যবহৃত হবে। ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপটি কলম্বিয়া ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ প্রয়োগের কৌশলের মতোই বলে মনে করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, ইতোমধ্যেই ইউসিএলএ-তে ট্রাম্প প্রশাসনের ৫০ কোটি ডলার মূল্যের গবেষণা অনুদান আটকে রাখা হয়েছে।
