গাজা দখলের বিরুদ্ধে নিউ ইয়র্কের ট্রাম্প হোটেলের সামনে বিশাল বিক্ষোভ+ ভিডিও।

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): গাজায় গণহত্যা যুদ্ধের প্রতিবাদে নিউইয়র্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোটেলের কাছে শত শত বিক্ষোভকারী জড়ো হয়েছিলেন।
বিক্ষোভকারীরা ট্রাম্পের প্রতি যুদ্ধ নীতি এবং গাজার জনগণের অবরোধের বিরুদ্ধে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার এবং এই অঞ্চলে অনাহার ও গণহত্যা বন্ধ করার আহ্বান জানান।
তারা ইহুদিবাদী সরকারের গাজা উপত্যকা সম্পূর্ণরূপে দখলের পরিকল্পনা বন্ধ করার এবং এই সরকারের জন্য মার্কিন সামরিক ও আর্থিক সহায়তা বন্ধ করারও দাবি জানান। সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা জোর দিয়ে বলেন যে ভূমধ্যসাগর থেকে জর্ডান নদী পর্যন্ত ফিলিস্তিনের সম্পূর্ণ মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।
নিউ ইয়র্কের ট্রাম্প টাওয়ারের সামনে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিক্ষোভ।
