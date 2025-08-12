  1. Home
ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে অস্ট্রেলিয়া/ ক্রীড়াঙ্গন থেকে ইসরায়েলকে বের করে দেয়ার আহ্বান

১২ আগস্ট ২০২৫ - ০৮:১১
News ID: 1716218
অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত ফ্রান্সেস্কা আলবানজে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে ইসরায়েলি ক্রীড়া দলগুলোকে বহিষ্কারের আহ্বান জানিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি হামলায় একজন ফিলিস্তিনি ফুটবল খেলোয়াড়ের শহীদ হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় ফ্রান্সেস্কা আলবানজে এক্স সোশ্যাল নেটওয়ার্কে একটি বার্তা পোস্ট করেছেন যেখানে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকে ইসরায়েলি দলগুলোকে বহিষ্কারের আহ্বান জানিয়েছেন।

ইরানি ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের উদ্ধৃতি দিয়ে পার্সটুডে জানিয়েছে, আলবানজে এক্স সোশ্যাল নেটওয়ার্কে লিখেছেন, "ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকে খুনিদের বহিষ্কার করার সময় এসেছে। আসুন খেলাধুলাকে বর্ণবাদ এবং গণহত্যামুক্ত করি। একবারে একটি বল, একবারে একটি লাথি।"

অস্ট্রেলিয়া: আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেব

বিবিসি অনুসারে, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে ঘোষণা করেছিলেন যে দেশটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে অস্ট্রেলিয়া ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ফিলিস্তিনি জনগণের নিজস্ব রাষ্ট্র থাকার অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে। এই অধিকারকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করব।

জাতিসংঘ গাজায় সাংবাদিক হত্যার নিন্দা জানিয়েছে

জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক গাজায় আল জাজিরার সাংবাদিকদের হত্যার নিন্দা জানিয়েছেন এবং বিষয়টি তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন,  "সাংবাদিকদের গাজা এবং অন্যত্র হয়রানি, ভয় দেখানো বা লক্ষ্যবস্তুর ভয় ছাড়াই তাদের কাজ করতে সক্ষম হতে হবে।" ডুজারিক জোর দিয়ে বলেন, "এটি অপরিহার্য যে সাংবাদিকদের গাজার সমস্ত অঞ্চলে অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া এবং সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে রিপোর্ট করার অনুমতি দেওয়া উচিত।"

ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের পক্ষে জার্মান চ্যান্সেলর

জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্টজ তার খ্রিস্টান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন (সিডিইউ) দলের তীব্র সমালোচনার মধ্যে ইসরায়েলে কিছু অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। মের্টজ ইআরডি টেলিভিশন নেটওয়ার্ককে বলেছেন যে জার্মানি এমন একটি যুদ্ধে অস্ত্র সরবরাহ করতে পারে না যেখানে লক্ষ লক্ষ বেসামরিক মানুষের জীবন নষ্ট হয়েছে। মের্টজের ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত খ্রিস্টান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন (সিএসইউ) এবং এর সহযোগী খ্রিস্টান সোশ্যাল ইউনিয়ন (সিএসইউ) এর কিছু অংশের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে।

গাজায় গণহত্যার বিরুদ্ধে হাজার হাজার গ্রীক বিক্ষোভ

আনাদোলু এজেন্সির মতে,বয়কট,বিনিয়োগ বন্ধ এবং নিষেধাজ্ঞা (বিডিএস) আন্দোলন এবং গ্লোবাল মার্চ অন গাজা উদ্যোগের গ্রীক শাখাগুলোর পাশাপাশি গ্রীসের ফিলিস্তিনি সম্প্রদায়ের যৌথ আহ্বানের পর বিক্ষোভকারীরা ১০০ টিরও বেশি স্থানে জড়ো হয়েছিল। বিক্ষাভকারীরা ফিলিস্তিনের পতাকা এবং ব্যানার বহন করে ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে এবং গাজায় ইহুদিবাদী শাসক গোষ্ঠীর যুদ্ধ ও গণহত্যা নীতির নিন্দা জানিয়েছে এবং "প্রতিরোধের বিজয়," "ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা," এবং "ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধ করুন" এর মতো স্লোগান দিচ্ছিলেন।

